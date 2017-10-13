Возвращение Глушакова и Промеса — к победе?

Источник: Спорт-Экспресс

СТАЛА ЛИ ДОЛГОЖДАННАЯ ПЕРЕДЫШКА ЛЕКАРСТВОМ?

Бывает, что пауза на международные матчи наступает для клуба очень несвоевременно. Команда набирает отменный ход, показывает отличный футбол, крушит одного соперника за другим, и тут вдруг волей календаря ей приходится отпускать многих лидеров в сборные, а самой в усеченном составе работать на базе в течение двух недель, за которые можно растерять и форму, и тонус, и что угодно.

Случай со «Спартаком» — совершенно иной. В какой-то момент красно-белые начали просто мечтать о передышке, которая могла бы послужить лекарством от усталости, травм и спортивных неудач. И пусть никого не обманывает последняя игра с «Уралом». Она действительно стала одной из лучших по качеству футбола в сезоне, но вспомним дружное приятное удивление: многие ведь, поглядев на стартовую обойму москвичей перед стартовым свистком, ничего хорошего увидеть не ожидали. И как знать, сумела бы команда развить промежуточный успех через несколько дней, после такого количества нахлынувших событий, выступая в экспериментальных сочетаниях и из последних сил.

Сейчас же, нужно полагать, энергии «Спартак» поднабрался. И настроение после тех трех очков должно быть приподнятым.

ПРОМЕС ВЕРНЕТСЯ ЗЛЫМ?

Была робкая надежда, что за две недели в строй красно-белых из лазарета вернутся как минимум футболисты, чьи травмы не попадали в категорию тяжелых. Однако хорошего понемногу — и пока болельщики могут порадоваться появлению в общей группе лишь Глушакова и Промеса. Повреждение Ананидзе оказалось серьезным — в Риме ему сделали операцию на левом голеностопном суставе. А Зе Луиш продолжает залечивать мышцы живота и в Грозном точно не сыграет.

Но и возвращение Глушакова и Промеса — событие весьма приятное, которое вполне приближает вероятный состав «Спартака» к оптимальному.

Ведь наиболее проблемная на сегодня в команде зона — центральная, и в том же последнем матче с «Уралом» из «живых» остался лишь один опорник Фернанду, в результате чего опускаться вглубь пришлось атакующему Попову. Сейчас же в распоряжении тренерского штаба появится капитан, который за месяц, минувший с момента его последнего появления на поле, хочется верить, не только вылечился, но и подзарядился, окончательно преодолев последствия физической и эмоциональной усталости, мешавшей ему на старте сезона.

Промес же, для которого пропуск каждого матча — маленькая трагедия, вернется вдвойне, а то и втройне злым. Неприятных спортивных событий у него произошло в последнее время немало (здесь и пребывание в лазарете во время битвы с «Ливерпулем», и кошмар сборной Голландии, не пробившейся на чемпионат мира), но до сих пор все неудачи помогали Квинси становиться только сильнее.

ПЕДРО РОША ИЛИ САМЕДОВ?

Впрочем, возвращение двух лидеров в общую группу вовсе не означает, что в пятницу они готовы сыграть с первой до последней минуты — реальную их форму может оценить только тренерский штаб. И вообще рассуждения о стартовом составе «Спартака» превращаются в нынешних условиях в увлекательную саму по себе игру-угадайку. Каррера умеет находить неочевидные для других ходы, удивляя и соперника, и собственных же болельщиков.

Вот, скажем, должен ли итальянский тренер брать в расчет сверхудачную игру команды в последнем туре? Наработал ли на новый шанс в составе тот же Педро Роша, который и гол «Уралу» забил, и вообще выглядел здорово? А не потребуется ли маленькая пауза опытному Самедову, также ставшему героем прошлого матча, но после этого съездившему в сборную и добросовестно отпахавшему свои игровые отрезки в ней? Если ответы на оба вопроса положительные, тогда мы, возможно, увидим бразильского новичка на левом фланге, а Промеса — на правом. А Самедов уже не раз доказывал, что умеет качественно выходить на замены.

Но и других вариантов в нашей игре-угадайке немало. Например, Каррера, выбирая расстановку, не раз подстраивался под тактический стиль конкретного соперника. Если он сделает это и сейчас, то мы можем увидеть красно-белых, выстроившихся по 3−5−2.

БУДЕТ ЛИ РЕКОРД СЕЗОНА — ДВЕ ПОБЕДЫ ПОДРЯД?

И кажется, что именно матч с «Ахматом» действительно намекнет, делает ли «Спартак» шаг по направлению к выходу из кризиса или по-прежнему пребывает в состоянии турбулентности. Подчеркиваем: не ответит, а лишь намекнет. Ведь преждевременные рассуждения в стиле «все хорошо» или, наоборот, «все плохо» после каждой хорошей или плохой игры — это самообман в чистом виде.

Каррера после встречи с «Уралом», кстати, заявил, что «Спартак» еще не выбыл из чемпионской гонки. Трудно судить, искренне ли он в это верит или просто старается играть на публику и вселить уверенность в читающих его слова футболистов, однако в Грозном у него будет шанс начать с малого. А именно — одержать вторую победу подряд, чего прежде у команды в сезоне не получалось. А заодно и перегнать в таблице «Ахмат», шагающий сейчас с чемпионом вровень.