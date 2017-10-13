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01:14 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» сыграет с «Ахматом» в матче 13-го тура чемпионата России по футболу

ТАСС, 13 октября. «Ахмат» и «Спартак» сыграют в пятницу в Грозном в стартовом матче 13-го тура чемпионата России по футболу. Клубы делят в таблице пятое место, набрав по 17 очков, в случае победы один из них вплотную приблизится к претендентам на путевку в Лигу чемпионов.

Источник: РИА "Новости"

Матчи российской премьер-лиги возобновляются после перерыва, связанного с играми сборных команд, в вынесенном на пятницу матче сыграет чемпион страны «Спартак», сразу несколько футболистов которого провели по два матча сборных в течение недели. Спартаковцы вернулись в расположение клуба в разном настроении, в финальный турнир чемпионата мира, к примеру, не попала сборная Нидерландов, одним из лидеров которой является Квинси Промес. Зато положительным можно назвать выступление хорватской команды Марио Пашалича, которая сумела в ключевом матче обыграть в Киеве соперников из Украины и теперь поборется за путевку в Россию в стыковых матчах.

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Защитники Илья Кутепов и Георгия Джикия, а также полузащитник Александр Самедов выступали за сборную России в контрольных матчах с командами Южной Кореи и Ирана, причем встреча с иранцами состоялась в Казани лишь во вторник. Не играл за национальную команду Денис Глушаков, который во время паузы в чемпионате полностью залечил повреждение, он готов выйти на поле. Зато очередную травму получил Джано Ананидзе, которому была сделана операция.

Из футболистов «Ахмата» за свои сборные играли венесуэлец Вилькер Анхель, албанец Одисе Роши, а также Бернард Бериша, представляющий команду Косова. Эти сборные давно потеряли шансы на выход в финальный турнир чемпионата мира, однако команда Венесуэлы во вторник хлопнула дверью в Асунсьоне, победив парагвайцев (1:0) и не пустив их в Россию. Анхель вышел на поле в основном составе, однако в конце встречи был удален за стычку с игроком соперника.

«Спартак» без гостевых побед

«Спартак» в нынешнем чемпионате еще не одержал ни одной гостевой победы, хотя и проиграл за пределами родного стадиона лишь «Зениту» и ЦСКА. «Ахмат» дома потерпел поражения от «Краснодара» и «Арсенала». Обе команды на старте сезона отличаются неуверенной игрой в обороне, грозненцы пропустили в 12 матчах 16 мячей, «Спартак» — 17, уступая по этому показателю лишь «Анжи». Зато «Спартак» забил 18 голов, чаще отличались лишь футболисты «Зенита».

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«Спартак» в прошлом сезоне сумел победить в Грозном со счетом 1:0 благодаря мячу уже покинувшего команду защитника Маурисио, дома и вовсе разгромив соперников из Чечни — 3:0. Однако в прошлые годы «Терек», как тогда назывался клуб из Грозного, регулярно обыгрывал «Спартак» на своем поле. Особняком стоит матч, сыгранный в мае 2015 года, когда «Терек», уступая после первого тайма 0:1 и играя в меньшинстве после удаления Олега Иванова, сумел победить со счетом 4:2.

Предстоящий матч пройдет на «Ахмат-Арене», где был уложен новый газон. Начало встречи — 19:30 мск, главным арбитром назначен Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга. Пропустит матч дисквалифицированный полузащитник хозяев Антон Швец.

13-й тур продолжится в субботу, когда сыграют «Динамо» и хабаровский СКА, «Урал» и «Анжи», «Краснодар» и ЦСКА. В воскресенье встречаются «Уфа» и «Локомотив», «Ростов» и «Рубин», «Зенит» и «Арсенал». Завершится тур в понедельник матчем в Перми между «Амкаром» и «Тосно».

После 12 сыгранных матчей в чемпионате России лидирует «Зенит» (28 очков). 26 очков набрал «Локомотив», по 21 — «Краснодар» и ЦСКА.

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