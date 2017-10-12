1,5 миллиарда на 16 клубов. Сколько РФПЛ может заработать на новом ТВ-контракте

Источник: Спорт-Экспресс

КАКОЙ КОНТРАКТ СЕЙЧАС

Как уже сообщал «СЭ», на состоявшемся еще на прошлой неделе заседании правления РФПЛ был обсужден вопрос с видеоповторами — по сути, техническая революция в российском футболе произошла. Видеоповторам быть!

Но обсуждали и еще один важный вопрос — реализация ТВ прав. Прежний контракт лиги с «НТВ-Плюс» (входит в один медиахолдинг с «Матч ТВ») был подписан перед сезоном-2015/16 на три года. Таким образом, по окончании текущего чемпионата договор истекает.

Вот что говорил глава лиги Сергей Прядкин на пресс-конференции в июле.

— Нынешний контракт закончится в мае 2018 года. Мы заранее начали переговоры, инициатива исходила и от нас, и от «Матч ТВ». Я хочу поблагодарить канал за сотрудничество, они проводят огромную работу, но мы приступаем к новой фазе. Я хочу, чтобы они повысили (предложение. — Прим. «СЭ») на 50 процентов, они, возможно, хотят сохраниться в тех же параметрах, — сказал Прядкин.

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Необходимо назвать параметры прежнего контракта. Это 1 миллиард 980 миллионов рублей на все 16 клубов в год (по определенной схеме, но неравномерными долями) минус затраты на производство. По разным оценкам, эти затраты составляют около 500 миллионов рублей в год. Итого клубы получали сумму порядка полутора миллиардов рублей в год.

Итак, РФПЛ в идеале хотела бы получить плюс 50 процентов к прежним полутора миллиардам и выйти на сумму в 2 миллиарда 200−300 миллионов рублей. Впрочем, как заявил в интервью «СЭ» глава лиги Сергей Прядкин, это в большей степени перспектива.

ЧТО ПРЕДЛОЖЕНО СЕЙЧАС

По информации «СЭ», лиге тот же вещатель, что и в прошлом договоре, предложил следующие условия:

— контракт на 4 года с возможной пролонгацией еще на 4 года;.

— сумма остается неизменной — 1 миллиард 980 миллионов рублей в год;.

— затраты на производство также вычитаются из суммы контракта. То есть минус около 500 миллионов рублей;.

— возможное увеличение на 10 процентов суммы контракта каждый год (мои источники в РФПЛ наличие этого пункта не подтвердили).

ЧТО РЕШИЛИ

Лига создаст рабочую группу для изучения вопроса. По всей видимости, могут быть рассмотрены и альтернативные варианты реализации ТВ-прав.

Сергей ПРЯДКИН: «ХОТИМ РАЗДЕЛИТЬ ТВ-ПРАВА НА ТРИ НАПРАВЛЕНИЯ»

Глава РФПЛ в интервью «СЭ» прояснил ситуацию с реализацией ТВ-прав.

— Правда ли, что вы планировали получить 50-процентное увеличение цены контракта?

— Понимаю реалии современного рынка, в том числе рекламного. Слова о 50 процентах — шутка, понятно, что на данный момент это, скорее, перспектива.

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— Каковы условия, предложенные телевещателем?

— Меньшая, по сравнению с текущим договором, сумма. При этом совместное участие в распределении дополнительных доходов. Но сейчас мы вернулись к прежнему формату договора.

— Старый договор — миллиард и 980 миллионов в год?

— Около двух миллиардов рублей в год, минус расходы на производство. В то же время хотим разделить телеправа на три направления их реализации. Первое направление — эфирные, второе — платная подписка, третье — диджитал-права. По всем трем направлениям будет отдельное обсуждение.

— Есть ли альтернативные варианты, помимо основного вещателя?

— Да. Ряд каналов хотели бы обсудить вопрос об участии в распределении ТВ-прав.

— Как распределяются доходы от ТВ-контракта?