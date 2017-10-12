1,5 миллиарда на 16 клубов. Сколько РФПЛ может заработать на новом ТВ-контракте
Инсайды «СЭ» о новом договоре
Инсайды «СЭ» о новом договоре
КАКОЙ КОНТРАКТ СЕЙЧАС
Как уже сообщал «СЭ», на состоявшемся еще на прошлой неделе заседании правления РФПЛ был обсужден вопрос с видеоповторами — по сути, техническая революция в российском футболе произошла. Видеоповторам быть!
Но обсуждали и еще один важный вопрос — реализация ТВ прав. Прежний контракт лиги с «НТВ-Плюс» (входит в один медиахолдинг с «Матч ТВ») был подписан перед сезоном-2015/16 на три года. Таким образом, по окончании текущего чемпионата договор истекает.
Вот что говорил глава лиги Сергей Прядкин на
— Нынешний контракт закончится в мае 2018 года. Мы заранее начали переговоры, инициатива исходила и от нас, и от «Матч ТВ». Я хочу поблагодарить канал за сотрудничество, они проводят огромную работу, но мы приступаем к новой фазе. Я хочу, чтобы они повысили (предложение. — Прим. «СЭ») на 50 процентов, они, возможно, хотят сохраниться в тех же параметрах, — сказал Прядкин.
Необходимо назвать параметры прежнего контракта. Это 1 миллиард 980 миллионов рублей на все 16 клубов в год (по определенной схеме, но неравномерными долями) минус затраты на производство. По разным оценкам, эти затраты составляют около 500 миллионов рублей в год. Итого клубы получали сумму порядка полутора миллиардов рублей в год.
Итак, РФПЛ в идеале хотела бы получить плюс 50 процентов к прежним полутора миллиардам и выйти на сумму в 2 миллиарда 200−300 миллионов рублей. Впрочем, как заявил в интервью «СЭ» глава лиги Сергей Прядкин, это в большей степени перспектива.
ЧТО ПРЕДЛОЖЕНО СЕЙЧАС
По информации «СЭ», лиге тот же вещатель, что и в прошлом договоре, предложил следующие условия:
— контракт на 4 года с возможной пролонгацией еще на 4 года;.
— сумма остается неизменной — 1 миллиард 980 миллионов рублей в год;.
— затраты на производство также вычитаются из суммы контракта. То есть минус около 500 миллионов рублей;.
— возможное увеличение на 10 процентов суммы контракта каждый год (мои источники в РФПЛ наличие этого пункта не подтвердили).
ЧТО РЕШИЛИ
Лига создаст рабочую группу для изучения вопроса. По всей видимости, могут быть рассмотрены и альтернативные варианты реализации
Сергей ПРЯДКИН: «ХОТИМ РАЗДЕЛИТЬ
Глава РФПЛ в интервью «СЭ» прояснил ситуацию с реализацией
— Правда ли, что вы планировали получить 50-процентное увеличение цены контракта?
— Понимаю реалии современного рынка, в том числе рекламного. Слова о 50 процентах — шутка, понятно, что на данный момент это, скорее, перспектива.
— Каковы условия, предложенные телевещателем?
— Меньшая, по сравнению с текущим договором, сумма. При этом совместное участие в распределении дополнительных доходов. Но сейчас мы вернулись к прежнему формату договора.
— Старый договор — миллиард и 980 миллионов в год?
— Около двух миллиардов рублей в год, минус расходы на производство. В то же время хотим разделить телеправа на три направления их реализации. Первое направление — эфирные, второе — платная подписка, третье —
— Есть ли альтернативные варианты, помимо основного вещателя?
— Да. Ряд каналов хотели бы обсудить вопрос об участии в распределении
— Как распределяются доходы от
— 60 процентов средств — в зависимости от занятого места, 40 процентов — между всеми участниками чемпионата.