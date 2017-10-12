История, после которой будет тяжело не заплакать.
Джано успешно перенёс операцию в Риме
Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе успешно перенёс операцию в Риме по поводу травмы сухожилия левого голеностопного сустава.
Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе успешно перенёс операцию в Риме по поводу травмы сухожилия левого голеностопного сустава.
«Сегодня в итальянской клинике полузащитнику “Спартака” Джано Ананидзе была сделана операция по поводу пластики сухожилий левого голеностопного сустава.
Операция, длившаяся два часа, прошла успешно. В ближайшее время футболист будет находиться в клинике для проведения реабилитационных мероприятий», — информирует сайт клуба.
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