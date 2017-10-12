Джано успешно перенёс операцию в Риме

«Сегодня в итальянской клинике полузащитнику “Спартака” Джано Ананидзе была сделана операция по поводу пластики сухожилий левого голеностопного сустава.



Операция, длившаяся два часа, прошла успешно. В ближайшее время футболист будет находиться в клинике для проведения реабилитационных мероприятий», — информирует сайт клуба.