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21:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Джано успешно перенёс операцию в Риме

Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе успешно перенёс операцию в Риме по поводу травмы сухожилия левого голеностопного сустава.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня в итальянской клинике полузащитнику “Спартака” Джано Ананидзе была сделана операция по поводу пластики сухожилий левого голеностопного сустава.

Операция, длившаяся два часа, прошла успешно. В ближайшее время футболист будет находиться в клинике для проведения реабилитационных мероприятий», — информирует сайт клуба.

В ближайшем туре российской Премьер-Лиги подопечные Массимо Карреры 13 октября сыграют в Грозном с «Ахматом».

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