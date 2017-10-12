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18:40 (мск), источник: ТАСС

Промес и Глушаков отправились со «Спартаком» в Грозный на матч с «Ахматом»

ТАСС, 12 октября. Квинси Промес и Денис Глушаков вошли в число игроков московского «Спартака», которые полетели в Грозный на гостевую игру 13-го тура чемпионата России по футболу против «Ахмата». Об этом сообщает пресс-служба московской команды.

Источник: РИА "Новости"

11 октября футболисты вернулись в общую группу «Спартака», восстановившись от травм, из-за которых они пропустили последние матчи команды.

В Москве из-за травм остались Артем Ребров, Роман Зобнин, Артем Тимофеев и Зе Луиш. Они будут заниматься на базе в Тарасовке по индивидуальной программе. Также не полетели в Грозный Джано Ананидзе и Георгий Тигиев. Ананидзе будет сделана операция в четверг в Риме. Тигиев, прооперированный в той же клинике в конце сентября, продолжает курс лечения в Италии и вернется в Москву в воскресенье.

Встреча между «Ахматом» и «Спартаком» пройдет в пятницу в 19:30 мск.

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