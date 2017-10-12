Промес и Глушаков отправились со «Спартаком» в Грозный на матч с «Ахматом»

В Москве из-за травм остались Артем Ребров, Роман Зобнин, Артем Тимофеев и Зе Луиш. Они будут заниматься на базе в Тарасовке по индивидуальной программе. Также не полетели в Грозный Джано Ананидзе и Георгий Тигиев. Ананидзе будет сделана операция в четверг в Риме. Тигиев, прооперированный в той же клинике в конце сентября, продолжает курс лечения в Италии и вернется в Москву в воскресенье.