Юсупов: Из-за тяжёлой травмы придётся пропустить примерно полгода

«Не считая родных и близких, футбол — самое главное, что у меня есть в жизни. К сожалению, из-за тяжёлой травмы придётся пропустить примерно полгода, хотя сделаю всё от себя зависящее, чтоб сократить время восстановления.

Уже прошла операция, вроде успешно. Огромное спасибо докторам и руководству «Ростова» и «Зенита», которые быстро всё сделали и очень оперативно положили меня на операцию. Ещё хочу сказать большое спасибо всем, кто поддержал меня и лично, и в интернете. В такую непростую минуту каждое доброе слово, каждый комментарий для меня на вес золота. Желаю всем здоровья и обходиться без травм, пожалуй, в жизни это самое главное, — написал Юсупов в своём «инстаграме».