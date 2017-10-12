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18:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Юсупов: Из-за тяжёлой травмы придётся пропустить примерно полгода

Полузащитник «Ростова» Артур Юсупов, права на которого принадлежат «Зениту», сообщил, что перенёс операцию в связи с разрывом крестообразных связок и пропустит, скорее всего, около шести месяцев.

Источник: РИА "Новости"

«Не считая родных и близких, футбол — самое главное, что у меня есть в жизни. К сожалению, из-за тяжёлой травмы придётся пропустить примерно полгода, хотя сделаю всё от себя зависящее, чтоб сократить время восстановления.

Уже прошла операция, вроде успешно. Огромное спасибо докторам и руководству «Ростова» и «Зенита», которые быстро всё сделали и очень оперативно положили меня на операцию. Ещё хочу сказать большое спасибо всем, кто поддержал меня и лично, и в интернете. В такую непростую минуту каждое доброе слово, каждый комментарий для меня на вес золота. Желаю всем здоровья и обходиться без травм, пожалуй, в жизни это самое главное, — написал Юсупов в своём «инстаграме».

Юсупов перешёл на правах аренды из «Зенита» в «Ростов» в июле этого года. В текущем сезоне он провёл 11 матчей в РФПЛ и забил один гол.

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