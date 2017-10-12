«Ахмат» — «Спартак»: чья очередь забить в концовке?

Источник: Советский спорт

В стартовом матче 13-го тура премьер-лиги действующий чемпион России сыграет в Грозном с «Ахматом».

1.

С предшественником «Ахмата» «Тереком» спартаковцы в чемпионатах России встречались 20 раз (11 побед при 6 поражениях). Примечательно, что в домашних матчах грозненцев не было зафиксировано ни одной ничьей, а по победам преимущество у хозяев — 6 против 4.

2.

В 10 встречах на поле «Терека» соперники отличились 34 раза (19:15 в пользу хозяев). Дважды был зафиксирован счет 1:0: грозненцы выиграли в 2014 году, гости — в прошлом сезоне. Еще дважды соперники сыграли 4:2 — в пользу «Спартака» в чемпионате-2011/12, в пользу «Терека» в первенстве-2014/15.

3.

Четыре из шести побед «Терека» над красно-белыми оказались волевыми. В сезоне-2008 на гол Максима Калиниченко в первом тайме грозненцы ответили тремя мячами в течение 13 минут после перерыва. В 2012 году москвичи вели 1:0 до 80-й минуты, однако затем пропустили два гола. А в 2015-м «Терек» одержал сразу две волевые победы: сначала забив пару мячей на 90-х минутах (4:2), а затем выиграв, несмотря на автогол Андрея Семенова уже на 6-й минуте (2:1).

4.

Всего в этом противостоянии было забито 58 мячей. Из них 10 — на 90-й минуте или в компенсированное время! Каждая из команд записала на свой счет по 5 таких голов: «Терек» — по два на 90-й и 92-й минутах, один на 91-й, «Спартак» — по одному на 91-й, 93-й, 95-й, 96-й и 100-й.

5.

В трех матчах, в которых хозяином был «Терек», начиная с 90-й минуты было забито по два гола. В 2005 году в Пятигорске грозненцы уступали более трех четвертей всей игры. На 90-й минуте Нарвик Сирхаев все-таки сравнял счет, однако спартаковцы успели вырвать победу — на 96-й минуте свой второй (и последний) гол в премьер-лиге забил румынский защитник Адриан Йенчи (2:1).

7 августа 2011 года спартаковцы к перерыву проигрывали со счетом 0:2. Но во втором тайме смогли сначала восстановить равенство, а на 95-й минуте Артем Дзюба записал на свой счет победный мяч. Вот только на этом все не закончилось: уже на 100-й минуте Веллитон установил окончательный счет (4:2 в пользу красно-белых), забив самый поздний гол «Спартака» в чемпионатах России.

Наконец, 11 мая 2015 года «Терек» взял реванш — с тем же счетом 4:2. А победу ему принес бразилец Аилтон, оформивший дубль голами на 90-й и 92-й минутах.

6.

В сезонах-2012/13−2015/16 грозненцы выиграли у «Спартака» 4 домашних матча подряд с общим счетом 9:4. Эта серия завершилась только 26 ноября прошлого года, когда красно-белые победили «Терек» на выезде благодаря единственному забитому в России мячу бразильского защитника Маурисио.

7.

10 марта 2013 года в «Лужниках» во встрече между этими соперниками состоялся дебют за «Спартак» Юры Мовсисяна. В первой же игре за красно-белых форвард сборной Армении оформил хет-трик, принеся своему новому клубу победу со счетом 3:1.

8.

8 марта 2014 года в Грозном «Терек» открыл счет на 33-й секунде — отличился другой Маурисио, бразильский полузащитник. Невероятно, но самый ранний гол этого противостояния тогда так и остался единственным в матче.

9.

11 мая 2015 года в домашнем матче со «Спартаком» «Терек» установил уникальное достижение — забил за один тайм 4 мяча в меньшинстве! На 40-й минуте при счете 1:0 в пользу красно-белых был удален Олег Иванов — за толчок соперника в грудь. Однако хозяева проявили невероятную волю к победе. В самом начале второй половины в течение 4 минут дубль оформил сенегалец Аблай Мбенг, проводивший лишь второй матч в премьер-лиге, а в концовке, как уже было отмечено выше, два гола забил и Аилтон. Это был единственный матч «Спартака» в чемпионатах России, в котором сразу два соперника отметились дублями.

10.