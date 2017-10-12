«Ахмат» — «Спартак»: чья очередь забить в концовке?
«Советский спорт» представляет 10 фактов об этом удивительном противостоянии.
«Советский спорт» представляет 10 фактов об этом удивительном противостоянии.
В стартовом матче 13-го тура
1.
С предшественником «Ахмата» «Тереком» спартаковцы в чемпионатах России встречались 20 раз (11 побед при 6 поражениях). Примечательно, что в домашних матчах грозненцев не было зафиксировано ни одной ничьей, а по победам преимущество у хозяев — 6 против 4.
2.
В 10 встречах на поле «Терека» соперники отличились 34 раза (19:15 в пользу хозяев). Дважды был зафиксирован счет 1:0: грозненцы выиграли в 2014 году, гости — в прошлом сезоне. Еще дважды соперники сыграли 4:2 — в пользу «Спартака» в чемпионате-2011/12, в пользу «Терека» в первенстве-2014/15.
3.
Четыре из шести побед «Терека» над
4.
Всего в этом противостоянии было забито 58 мячей. Из них 10 — на 90-й минуте или в компенсированное время! Каждая из команд записала на свой счет по 5 таких голов: «Терек» — по два на 90-й и 92-й минутах, один на 91-й, «Спартак» — по одному на 91-й, 93-й, 95-й, 96-й и 100-й.
5.
В трех матчах, в которых хозяином был «Терек», начиная с 90-й минуты было забито по два гола. В 2005 году в Пятигорске грозненцы уступали более трех четвертей всей игры. На 90-й минуте Нарвик Сирхаев
7 августа 2011 года спартаковцы к перерыву проигрывали со счетом 0:2. Но во втором тайме смогли сначала восстановить равенство, а на 95-й минуте Артем Дзюба записал на свой счет победный мяч. Вот только на этом все не закончилось: уже на 100-й минуте Веллитон установил окончательный счет (4:2 в пользу красно-белых), забив самый поздний гол «Спартака» в чемпионатах России.
Наконец, 11 мая 2015 года «Терек» взял реванш — с тем же счетом 4:2. А победу ему принес бразилец Аилтон, оформивший дубль голами на 90-й и 92-й минутах.
6.
В сезонах-2012/13−2015/16 грозненцы выиграли у «Спартака» 4 домашних матча подряд с общим счетом 9:4. Эта серия завершилась только 26 ноября прошлого года, когда
7.
10 марта 2013 года в «Лужниках» во встрече между этими соперниками состоялся дебют за «Спартак» Юры Мовсисяна. В первой же игре за
8.
8 марта 2014 года в Грозном «Терек» открыл счет на 33-й секунде — отличился другой Маурисио, бразильский полузащитник. Невероятно, но самый ранний гол этого противостояния тогда так и остался единственным в матче.
9.
11 мая 2015 года в домашнем матче со «Спартаком» «Терек» установил уникальное достижение — забил за один тайм 4 мяча в меньшинстве! На 40-й минуте при счете 1:0 в пользу
10.
«Спартак» выиграл у «Терека» три последних матча, забив в них 7 безответных мячей. В гостях в прошлом сезоне он победил 1:0, а на «Открытие Арене» дважды разгромил соперника со счетом 3:0. Грозненцы не могут поразить ворота