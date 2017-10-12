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16:12 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» обыграл «Ахмат», продлив беспроигрышную серию в молодёжном первенстве

«Спартак» добился крупной победы в матче российского молодёжного первенства, разгромив в Грозном «Ахмат» — 4:1.

Источник: РИА "Новости"

Благодаря этому результату красно-белые продлили беспроигрышную серию до семи матчей.

«Спартак» ушёл на перерыв, ведя в счёте (3:1). Уже на 2-й минуте отличился Даниил Лопатин, а спустя шесть минут почин одноклубника поддержал Солтмурад Бакаев — 2:0. До крупного счёт довёл Леонид Миронов, который на 28-й минуте реализовал пенальти — 3:0.

«Ахмат» отыграл один мяч на 45-й минуте, но уйти от поражения не смог. Во втором тайме «Спартак» усилиями Максима Актисова увеличил преимущество — 4:1, доведя матч до победы.

Набрав 22 очка, «Спартак» вышел на 4-е место в чемпионате, а «Ахмат» занимает 12-ю строчку. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».

Ахмат
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