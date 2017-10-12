В течение последних нескольких лет Криштиану Роналду является частью движения «BeThe1Donor», которое создала медицинская компания Abbott.
На матч «Ахмат» — «Спартак» реализовано около 20 тыс. билетов
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Встреча состоится 13 октября, начало игры — в 19:30 мск.
«Матчи со “Спартаком” всегда вызывают повышенный интерес среди наших болельщиков. На данный момент продано около 20 тыс. билетов. Динамика продаж хорошая, планируем продать ещё несколько тысяч билетов, но аншлага не ждём», — сказал Умаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.