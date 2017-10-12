Источник: Таски не принял предложение «Спартака» о продлении контракта

Источник: РИА "Новости"

Нынешнее соглашение 30-летнего Таски со «Спартаком» истекает летом 2018 года. С января следующего года игрок сможет вести переговоры о контракте с другими клубами.

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«Клуб и Таски с середины лета вели переговоры о продлении контракта, но не смогли прийти к соглашению — игроки не принял предложение “Спартака”. В данный момент переговоры приостановлены. Но Таски не против остаться в “Спартаке”, стороны могут вернуться к обсуждению продления соглашения», — сказал источник.