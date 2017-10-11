Долги перед игроками «Динамо» обещали погасить зимой

Напомним, что изначально планировалось выплатить солидные бонусы за счёт разовой премии со стороны спонсора клуба Банка ВТБ. Как сообщал ранее «Чемпионат», это сумма в 600 млн рублей, обещанная представителем ВТБ на заседании президиума ВФСО «Динамо» в конце декабря 2016 года. Тогда было принято решение о передаче обществу «Динамо» 75% акций клуба, принадлежавших ВТБ. Однако с тех пор средства так и не поступили на счета клуба.