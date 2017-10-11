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16:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Долги перед игроками «Динамо» обещали погасить зимой

Как стало известно «Чемпионату», задолженности перед футболистами «Динамо» (основные — по премиальным за победу в ФНЛ) руководство клуба обещало погасить зимой.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, что изначально планировалось выплатить солидные бонусы за счёт разовой премии со стороны спонсора клуба Банка ВТБ. Как сообщал ранее «Чемпионат», это сумма в 600 млн рублей, обещанная представителем ВТБ на заседании президиума ВФСО «Динамо» в конце декабря 2016 года. Тогда было принято решение о передаче обществу «Динамо» 75% акций клуба, принадлежавших ВТБ. Однако с тех пор средства так и не поступили на счета клуба.

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Скорее всего, зимой долги перед футболистами будут погашены за счёт поступления от ВТБ очередной спонсорской выплаты в рамках трёхлетнего контракта на 10,62 млрд рублей, заключенного «Динамо» с банком после передачи акций. Ситуация с траншем на 600 млн рублей может разрешиться после определения нового куратора этого спонсорского направления в ВТБ. Прежний заместитель президента — председателя правления ВТБ Василий Титов покидает свой пост в банке 20 октября.

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