Премьер-лига: оставить как есть или сократить
После чемпионата мира — 2018 в России могут сократить количество профессиональных футбольных клубов и уменьшить число команд в Российской футбольной
После чемпионата мира — 2018 в России могут сократить количество профессиональных футбольных клубов и уменьшить число команд в Российской футбольной
Чемпионат мира не помог.
Футбол в России — одна из самых многострадальных отраслей. В «любимой игре миллионов» разбираются абсолютно все жители страны, и все они думают над тем, как же привести российский футбол к благополучию.
Чемпионат мира по футболу 2018 года, право на проведение которого получила наша страна, должен был дать мощный толчок для прогресса самого популярного, как ни крути, в России вида спорта.
Являвшийся на тот момент президентом Российского футбольного союза, а ныне возглавляющий в качестве президента клуба питерский «Зенит» Сергей Фурсенко говорил, что задача национальной команды выиграть домашний мундиаль.
За чуть больше чем полгода до начала мирового форума российская сборная занимает рекордно низкое место в мировом рейтинге, находясь за пределами первого полтинника, и ни на какую победу на чемпионате мира, конечно, не претендует.
Многие считали, что толчок для развития российскому футболу даст новая инфраструктура, которую создадут к чемпионату мира, и, в частности, новые стадионы, строительство которых до сих пор идет по всей стране.
Стадионы действительно строятся, хоть многие и с отставанием от графика, но также очевидно, что с их введением в эксплуатацию прорыва не случится. Да, «картинка» станет лучше, но и только.
Эволюция лимита.
Одним из краеугольных моментов для развития футбола в стране является лимит на легионеров, придуманный, как многие считают, для того, чтобы национальная сборная страны стала сильнее.
Учитывая, что, в свое время, активно лоббировали введение этого самого лимита президент московского ЦСКА и на тот момент являвшийся главным тренером армейского клуба Валерий Газзаев, которые впоследствии стали едва ли не главными противниками ограничений, в этом есть определенные сомнения.
Тогда ЦСКА был самым богатым клубом страны, собравшим к тому же в своих рядах основного голкипера сборной страны Игоря Акинфеева, воспитанника клуба, и трех защитников национальной команды на годы вперед — Сергея Игнашевича и братьев Березуцких.
Для
Самым богатым клубом страны уже давно стал питерский «Зенит», в то время как ЦСКА
И все это на фоне того, что многолетние лидеры постарели, замены им как таковой нет и нет возможности выигрывать на раздутом лимитом внутреннем трансферном рынке конкуренцию у «Зенита», «Спартака» и даже «Краснодара» с «Рубином».
Но если
В тот момент, когда страна включилась в борьбу за проведение мирового футбольного форума — самого яркого, дорогого и значимого события в мире спорта после Олимпийских игр, — все происходящее в футболе попало под пристальное внимание государства.
Как бы ни пытались различные футбольные функционеры ослабить «лимитное ярмо», министерство спорта, когда им руководил Виталий Мутко, а теперь и РФС не позволяли.
Слишком много клубов.
Впрочем, у российского футбола есть еще одна проблема. Практически все клубы
Слишком большие финансовые потоки, уходящие в никуда, если учесть результаты национальной команды — главного мерила развития спорта в стране, с точки зрения политиков, — давно заботят многих депутатов и первое лицо государства лично.
И хотя многие заслуженные в прошлом отечественные футболисты и футбольные функционеры часто говорят о том, что
Было понятно изначально, что до окончания домашнего чемпионата мира РФПЛ трогать не будут, а вот после мундиаля возможны различные варианты.
По доносящимся из верхов российской власти слухам, после чемпионата мира — 2018 в России может быть взят курс на сокращение профессиональных команд, что разгрузит государственный бюджет.
«Как вообще можно говорить о сокращении РФПЛ до 14 команд, когда
— Уменьшать нужно количество профессиональных клубов. Команды, из года в год испытывающие финансовые проблемы, должны научиться зарабатывать самостоятельно. Пора уходить от ситуации, при которой клубы живут на бюджетные средства.
Но ныне являющийся заместителем главы комитета по спорту в Госдуме Газзаев все же человек скорее из мира футбола. К тому же Валерий Георгиевич продвигал различные проекты по изменению чемпионата России и является оппозиционером нынешней власти РФС и лично Виталию Мутко, которого критикует при любом удобном случае.
Так что мнение Газзаева стоит считать не трансляцией «политики партии», а личным, в то время как единодушие представителей РФС, некоторые из которых раньше говорили о том, что неплохо бы расширить
«Уровень вырастет. Проходных матчей станет намного меньше. Но 16 команд — это то необходимое количество игр, на которое рассчитывают тренеры. Получается, что мы убираем четыре матча. 26 игр — это слишком короткий турнир, а 14 команд слишком мало», — говорит член комитета по этике РФС Андрей Созин.
«В советское время мы пришли к оптимальному количеству команд — 16, это правильно. Но если нет возможности содержать клубы, то на 14 могут и не остановиться, — считает первый
— Можно РФПЛ и до 12 команд сократить. Это уже вопрос к руководителям регионов — находите средства! Они должны думать о развитии футбола. 16 команд оптимально подходят для нашей страны. Есть традиции, которых стоит придерживаться.
А вот на слова
«А я полностью поддерживаю идею сокращения количества команд в РФПЛ. Можно сократить даже до 12 клубов. Матчи должны вызывать интерес у болельщиков, а клубы должны быть финансово самостоятельными, — говорил сын Владимира Жириновского.
— Сокращение количества матчей позволит нам избавиться от игр зимой. Вспомните, как в конце прошлого года ЦСКА играл дома в снегопад. Если лет через 10−15 у нас появится больше
Удар по «подвалу».
Если идея сокращения
Вслед за РФПЛ неминуемо сократится количество клубов ФНЛ и второго дивизиона, самого объемного среди российских профессиональных футбольных эшелонов.
Вряд ли подобные изменения повлияют на судьбы команд, подобных московскому «Арарату», спонсирующихся частными бизнесменами, а вот многие команды, средства на существования которых выделяют регионы, могут быть расформированы.
В любом случае, масштабных изменений, по крайней мере в РФПЛ, не стоит ждать раньше 2019 года, но курс на изменение состава лиги по итогам следующего сезона может быть взят уже летом.
Чемпионат мира по футболу в России может стать поворотным моментом для национального футбола, только совсем не так, как об этом думали, когда наша страна получала право на проведение мундиаля.