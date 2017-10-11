Премьер-лига: оставить как есть или сократить

Источник: Газета.Ру

Чемпионат мира не помог.

Футбол в России — одна из самых многострадальных отраслей. В «любимой игре миллионов» разбираются абсолютно все жители страны, и все они думают над тем, как же привести российский футбол к благополучию.

Читайте также Футбольный клуб «Краснодар» получил чистый убыток впервые за три года

Чемпионат мира по футболу 2018 года, право на проведение которого получила наша страна, должен был дать мощный толчок для прогресса самого популярного, как ни крути, в России вида спорта.

Являвшийся на тот момент президентом Российского футбольного союза, а ныне возглавляющий в качестве президента клуба питерский «Зенит» Сергей Фурсенко говорил, что задача национальной команды выиграть домашний мундиаль.

За чуть больше чем полгода до начала мирового форума российская сборная занимает рекордно низкое место в мировом рейтинге, находясь за пределами первого полтинника, и ни на какую победу на чемпионате мира, конечно, не претендует.

Многие считали, что толчок для развития российскому футболу даст новая инфраструктура, которую создадут к чемпионату мира, и, в частности, новые стадионы, строительство которых до сих пор идет по всей стране.

Стадионы действительно строятся, хоть многие и с отставанием от графика, но также очевидно, что с их введением в эксплуатацию прорыва не случится. Да, «картинка» станет лучше, но и только.

Эволюция лимита.

Одним из краеугольных моментов для развития футбола в стране является лимит на легионеров, придуманный, как многие считают, для того, чтобы национальная сборная страны стала сильнее.

Учитывая, что, в свое время, активно лоббировали введение этого самого лимита президент московского ЦСКА и на тот момент являвшийся главным тренером армейского клуба Валерий Газзаев, которые впоследствии стали едва ли не главными противниками ограничений, в этом есть определенные сомнения.

Тогда ЦСКА был самым богатым клубом страны, собравшим к тому же в своих рядах основного голкипера сборной страны Игоря Акинфеева, воспитанника клуба, и трех защитников национальной команды на годы вперед — Сергея Игнашевича и братьев Березуцких.

Для красно-синих лимит не был проблемой, а скорее являлся подспорьем, однако впоследствии диспозиция поменялась.

Самым богатым клубом страны уже давно стал питерский «Зенит», в то время как ЦСКА из-за проблем с бизнесом Гинера уже не только не входит в тройку в стране по бюджету, но и имеет реальные проблемы с финансированием. По слухам, в клубе имеются задержки по премиальным и даже заработной плате.

И все это на фоне того, что многолетние лидеры постарели, замены им как таковой нет и нет возможности выигрывать на раздутом лимитом внутреннем трансферном рынке конкуренцию у «Зенита», «Спартака» и даже «Краснодара» с «Рубином».

Но если когда-то лимит был — не важно, имели место частные интересы, или же эта история началась все же действительно ради сборной — заботой исключительно футбольной общественности, то со временем он стал явлением государственного масштаба.

В тот момент, когда страна включилась в борьбу за проведение мирового футбольного форума — самого яркого, дорогого и значимого события в мире спорта после Олимпийских игр, — все происходящее в футболе попало под пристальное внимание государства.

Как бы ни пытались различные футбольные функционеры ослабить «лимитное ярмо», министерство спорта, когда им руководил Виталий Мутко, а теперь и РФС не позволяли.

Читайте также Миллионы на ветер? Рейтинг трат на легионеров

Слишком много клубов.

Впрочем, у российского футбола есть еще одна проблема. Практически все клубы Премьер-лиги так или иначе спонсируются государством — госкорпорациями или из региональных бюджетов.

Слишком большие финансовые потоки, уходящие в никуда, если учесть результаты национальной команды — главного мерила развития спорта в стране, с точки зрения политиков, — давно заботят многих депутатов и первое лицо государства лично.

И хотя многие заслуженные в прошлом отечественные футболисты и футбольные функционеры часто говорят о том, что Премьер-лигу необходимо расширить, дабы команды проводили больше матчей, а на высшем уровне выступало больше российских игроков, политики видят ситуацию иначе.

Было понятно изначально, что до окончания домашнего чемпионата мира РФПЛ трогать не будут, а вот после мундиаля возможны различные варианты.

По доносящимся из верхов российской власти слухам, после чемпионата мира — 2018 в России может быть взят курс на сокращение профессиональных команд, что разгрузит государственный бюджет.

«Как вообще можно говорить о сокращении РФПЛ до 14 команд, когда Премьер-лигу нужно расширять до 18 клубов? Такой огромной стране, как Россия, ни в коем случае нельзя равняться на государства вроде Норвегии или Дании. Наш чемпионат находится на шестом месте в Европе. Во всех чемпионатах лидирующей пятёрки минимум 18 команд играют в главной лиге, а чаще — 20, — говорил в апреле Валерий Газзаев.

— Уменьшать нужно количество профессиональных клубов. Команды, из года в год испытывающие финансовые проблемы, должны научиться зарабатывать самостоятельно. Пора уходить от ситуации, при которой клубы живут на бюджетные средства.

Но ныне являющийся заместителем главы комитета по спорту в Госдуме Газзаев все же человек скорее из мира футбола. К тому же Валерий Георгиевич продвигал различные проекты по изменению чемпионата России и является оппозиционером нынешней власти РФС и лично Виталию Мутко, которого критикует при любом удобном случае.

Так что мнение Газзаева стоит считать не трансляцией «политики партии», а личным, в то время как единодушие представителей РФС, некоторые из которых раньше говорили о том, что неплохо бы расширить Премьер-лигу.

«Уровень вырастет. Проходных матчей станет намного меньше. Но 16 команд — это то необходимое количество игр, на которое рассчитывают тренеры. Получается, что мы убираем четыре матча. 26 игр — это слишком короткий турнир, а 14 команд слишком мало», — говорит член комитета по этике РФС Андрей Созин.

«В советское время мы пришли к оптимальному количеству команд — 16, это правильно. Но если нет возможности содержать клубы, то на 14 могут и не остановиться, — считает первый вице-президент РФС Никита Симонян.

— Можно РФПЛ и до 12 команд сократить. Это уже вопрос к руководителям регионов — находите средства! Они должны думать о развитии футбола. 16 команд оптимально подходят для нашей страны. Есть традиции, которых стоит придерживаться.

Вице-премьер по спорту и президент РФС Виталий Мутко предусмотрительно не затрагивает этой темы в своих комментариях, что наводит на мысли о возможных шокирующих новостях, когда придет время.

А вот на слова вице-спикера Госдумы и члена исполкома РФС Игоря Лебедева, сказанные еще весной, стоит обратить внимание.

«А я полностью поддерживаю идею сокращения количества команд в РФПЛ. Можно сократить даже до 12 клубов. Матчи должны вызывать интерес у болельщиков, а клубы должны быть финансово самостоятельными, — говорил сын Владимира Жириновского.

— Сокращение количества матчей позволит нам избавиться от игр зимой. Вспомните, как в конце прошлого года ЦСКА играл дома в снегопад. Если лет через 10−15 у нас появится больше финансово-самостоятельных клубов, больше денег в спорте, тогда можно не только вернуть 16 команд, но и увеличить до 18−20.

Читайте также Ефремов: ФНЛ даже не обсуждала вопрос введения видеоповторов

Удар по «подвалу».

Если идея сокращения Премьер-лиги будет реализована, то больше всего пострадают профессиональные команды низших дивизионов.

Вслед за РФПЛ неминуемо сократится количество клубов ФНЛ и второго дивизиона, самого объемного среди российских профессиональных футбольных эшелонов.

Вряд ли подобные изменения повлияют на судьбы команд, подобных московскому «Арарату», спонсирующихся частными бизнесменами, а вот многие команды, средства на существования которых выделяют регионы, могут быть расформированы.

В любом случае, масштабных изменений, по крайней мере в РФПЛ, не стоит ждать раньше 2019 года, но курс на изменение состава лиги по итогам следующего сезона может быть взят уже летом.