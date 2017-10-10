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23:54 (мск), источник: ТАСС

Кирилл Левников рассудит ЦСКА и «Краснодар» в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 10 октября. Кирилл Левников из Санкт-Петербурга назначен главным арбитром встречи 14-го тура чемпионата России по футболу между московским ЦСКА и «Краснодаром». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Источник: РИА "Новости"

Ассистентами Левникова будут Максим Гаврилин (Владимир) и Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), резервным судьей — Павел Кукуян (Сочи). Матч пройдет 14 октября, начало в 19:00 мск.

Матч «Ахмат» — «Спартак» обслужит Виталий Мешков (Дмитров), «Динамо» — «СКА-Хабаровск» — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), «Урал» — «Анжи» — Роман Галимов (Улан-Удэ), «Уфа» — «Локомотив» — Алексей Сухой (Люберцы), «Ростов» — «Рубин» — Алексей Еськов (Москва), «Зенит» — «Арсенал» — Артем Чистяков (Азов), «Амкар» — «Тосно» — Алексей Матюнин (Москва).

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