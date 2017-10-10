Зе Луиш не поможет «Спартаку» в матче с «Ахматом»

Источник: РИА "Новости"

В матче 13-го тура российской Премьер-Лиги красно-белые 13 октября сыграют в Грозном против «Ахмата».

«Наилучшие шансы вернуться в строй в ближайших матчах, пожалуй, у Промеса и Глушакова. Зе Луиш не готов сыграть против «Ахмата», а дальше будет видно. Ребров пропустит несколько матчей, но, слава богу, обошлось без серьёзных последствий. Джано вернулся из расположения сборной Грузии ещё несколько дней назад, он тренируется с командой. Посмотрим, когда он будет готов сыграть.

Зобнин просто молодец. Его восстановление идёт очень хорошими темпами. Лучше, чем мы думали. Он рвётся в бой, но надо понимать, что у него была тяжёлая травма. И нам ни в коем случае нельзя рисковать его здоровьем, нельзя форсировать возвращение в строй, иначе можно поставить под удар всю карьеру. Ему надо дозировать нагрузки, грамотно подводить его к возвращению на поле. Именно этим мы и занимаемся. Так что не надо думать, что Зоба сыграет в ближайших матчах.

Думаю, что на сегодня речь может идти о ноябре. О матчах, которые состоятся после паузы в чемпионате России. Но давайте всё-таки не будем пока забегать так далеко вперёд, а просто пожелаем Зобнину поскорее вернуться в строй и больше не получать таких травм. То же самое касается и других ребят.