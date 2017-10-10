Самая известная российская спортсменка прекрасно одета всегда, даже в пылу борьбы на кортах
Полузащитник «Ростова» Юсупов получил травму связок колена
Полузащитник Артур Юсупов, выступающий на правах аренды за «Ростов», получил серьёзную травму.
Полузащитник Артур Юсупов, выступающий на правах аренды за «Ростов», получил серьёзную травму.
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«На одной из тренировок “Ростова” полузащитник нашей команды Артур Юсупов получил травму связок колена. Точные сроки восстановления будут известны позже. Желаем нашему игроку здоровья и ждём его на поле!
Уважаемые болельщики, мы решили запустит хэштег #артурмыстобой. Артуру очень важно знать, что вы рядом с ним в этот непростой момент. Давайте поддержим его добрыми словами!», — говорится на сайте «Ростова».
Юсупов перешёл на правах аренды из «Зенита» в «Ростов» в июле этого года. В текущем сезоне сезоне 28-летний футболист провёл 11 матчей в РФПЛ и забил один гол.