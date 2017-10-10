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18:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Полузащитник «Ростова» Юсупов получил травму связок колена

Полузащитник Артур Юсупов, выступающий на правах аренды за «Ростов», получил серьёзную травму.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«На одной из тренировок “Ростова” полузащитник нашей команды Артур Юсупов получил травму связок колена. Точные сроки восстановления будут известны позже. Желаем нашему игроку здоровья и ждём его на поле!

Уважаемые болельщики, мы решили запустит хэштег #артурмыстобой. Артуру очень важно знать, что вы рядом с ним в этот непростой момент. Давайте поддержим его добрыми словами!», — говорится на сайте «Ростова».

Юсупов перешёл на правах аренды из «Зенита» в «Ростов» в июле этого года. В текущем сезоне сезоне 28-летний футболист провёл 11 матчей в РФПЛ и забил один гол.

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