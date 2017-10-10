В штаб «Урала» вошел испанский специалист по физподготовке
Хесус Пуэнте Солана вошел в тренерский штаб «Урала», сообщает официальный сайт клуба.
Хесус Пуэнте Солана вошел в тренерский штаб «Урала», сообщает официальный сайт клуба.
Специалист будет отвечать за физподготовку клуба и уже приступил к работе с уральцами. Ранее он трудился в греческой «Верии».
— О возможности приехать в «Урал» я узнал от своего друга, который работает в одном из клубов испанской сегунды. Я тогда работал в Греции, и мне сказали что есть интерес из России. Конечно, российская
Поэтому для меня приход в «Урал» — это большой шаг вперед в карьере. Это новый вызов и отличная возможность развивать свое тренерское мастерство. Буду делать все возможное, чтобы помочь команде добиваться хороших результатов. Знакомство с командой — главный момент, который меня приятно удивил. Вижу, что попал в очень хороший коллектив с замечательной атмосферой. Это касается и игроков, и тренерского штаба. Каждый меня здесь поддерживает, выражает слова поддержки. Но самое главное, что этот коллектив готов работать и у него есть большой потенциал, чтобы стать лучше.