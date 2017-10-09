Андрей Будогосский: Не Матюнину мне указывать
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский комментирует ситуацию с высказываниями арбитра Алексея Матюнина и президента «Анжи» Османа Кадиева.
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский комментирует ситуацию с высказываниями арбитра Алексея Матюнина и президента «Анжи» Османа Кадиева.
Вот какова предыстория этого вопроса.
Матюнин судил матч 12-го тура
Впоследствии Кадиев пояснил свои слова. ««Что я еще могу сказать, если он действительно убивает команду, — говорит Кадиев (цитата по ТАСС). — Мне надоело это гадское судейство в одну сторону. Я спросил у Матюнина, за что он убивает команду, но он этого объяснить не смог. Это предвзятое судейство, я подчеркиваю, что это мое субъективное мнение, но это предвзятое судейство в пользу одной команды».
Матюнин, в свою очередь, посетовал на главу департамента судейства и инспектирования Андрея Будогосского.
— После игры того же тура «Уфа» — ЦСКА Шамиль Газизов с негодованием обрушился на судившего встречу Сергея Лапочкина, Департамент судейства вступился за вашего коллегу. Что вам показалось более обидным: обвинения Кадиева или молчание Будогосского?
— Конечно, молчание, — ответил Матюнин (цитата по порталу «Чемпионат.com»). — Досаду Кадиева можно понять: его клуб был близок к победе. Это эмоции. А вот неодинаковая реакция на одинаковые ситуации, как я уже говорил, выдает предвзятость.
— На каждый роток не накинет платок, — сказал в интервью «СЭ» Будогосский. — Удивляться Матюнину нечего, не он мне должен указывать, когда и кому что говорить. Удивляться он должен не мне, а некоторым эпизодам, связанным с его судейством. В том числе и на международной арене. Пусть он больше занимается самоподготовкой к матчам и качеством своей работы на соревнованиях, чем размышляет о том, кому и когда мне давать комментарии. Я без него постараюсь разобраться.
— Удивлены его словами?
— Уже устал удивляться кому и
— Напомните.
— Это было в период работы Николая Левникова, когда случилось очень напряженное голосование. Когда постоянно было ничейное голосование, и только решающий голос Левникова позволил Матюнину оказаться там, где он оказался. И арбитр, проведя пять матчей на международной арене, должен задуматься о том, почему там у него столько проблем, а не заниматься вопросом комментариев главы департамента. Может, он еще посоветует президенту РФС, что ему говорить? Или удивиться, что президент РФС не высказал ничего в его поддержку после высказываний Кадиева?
— Что скажете о высказывании Кадиева?
— У нас это стало обычным явлением. Президенты клубов забывают о том, что есть конвенция УЕФА по судейству, которая запрещает
— На интервью Кадиева я среагировал не сразу, но никто вам не мешает прокомментировать это высказывание — «Судейство в пользу богатых клубов гробит российский футбол» — сейчас.
— Если он сказал «а», надо говорить и «б». Господин Кадиев должен заняться своим личным отношением к судьям. Своим личным поведением в этом вопросе. Думаю, он поймет, о чем я говорю. Были прецеденты, пришлось вмешиваться в эти ситуации, чтобы обстановка в этом клубе по отношению к судьям была нормальной. Причем вмешательство было на уровне руководителя российского футбола.
— Планируете провести беседу с Матюниным?
— Есть соответствующий механизм и структура в судейском комитете. В положении договора господина Матюнина с РФС есть пункт относительно подобного рода высказываний. Подписывая такой документ, арбитр должен понимать, когда и что он должен делать. Господин Матюнин потерял точку опоры в этом вопросе и слишком рано почувствовал себя человеком, который может делать то, что считает нужным. Но так не бывает.