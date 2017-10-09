Андрей Будогосский: Не Матюнину мне указывать

Источник: Спорт-Экспресс

Вот какова предыстория этого вопроса.

Матюнин судил матч 12-го тура премьер-лиги «Анжи» — «Зенит», и в перерыве этой встречи у входа в раздевалки Кадиев крикнул Матюнину: «Ты что, убиваешь команду?».

Впоследствии Кадиев пояснил свои слова. ««Что я еще могу сказать, если он действительно убивает команду, — говорит Кадиев (цитата по ТАСС). — Мне надоело это гадское судейство в одну сторону. Я спросил у Матюнина, за что он убивает команду, но он этого объяснить не смог. Это предвзятое судейство, я подчеркиваю, что это мое субъективное мнение, но это предвзятое судейство в пользу одной команды».

Матюнин, в свою очередь, посетовал на главу департамента судейства и инспектирования Андрея Будогосского.

— После игры того же тура «Уфа» — ЦСКА Шамиль Газизов с негодованием обрушился на судившего встречу Сергея Лапочкина, Департамент судейства вступился за вашего коллегу. Что вам показалось более обидным: обвинения Кадиева или молчание Будогосского?

— Конечно, молчание, — ответил Матюнин (цитата по порталу «Чемпионат.com»). — Досаду Кадиева можно понять: его клуб был близок к победе. Это эмоции. А вот неодинаковая реакция на одинаковые ситуации, как я уже говорил, выдает предвзятость.

— На каждый роток не накинет платок, — сказал в интервью «СЭ» Будогосский. — Удивляться Матюнину нечего, не он мне должен указывать, когда и кому что говорить. Удивляться он должен не мне, а некоторым эпизодам, связанным с его судейством. В том числе и на международной арене. Пусть он больше занимается самоподготовкой к матчам и качеством своей работы на соревнованиях, чем размышляет о том, кому и когда мне давать комментарии. Я без него постараюсь разобраться.

— Удивлены его словами?

— Уже устал удивляться кому и чему-либо. Хотел бы напомнить о двух вещах. Арбитр удивляется малому количеству матчей — это по первой части чемпионата действительно так. Но это происходило в связи с низким качеством судейства двух матчей в ФНЛ. И второй момент — хотел бы напомнить, каким образом и при каком голосовании Матюнин попал в лист ФИФА.

— Напомните.

— Это было в период работы Николая Левникова, когда случилось очень напряженное голосование. Когда постоянно было ничейное голосование, и только решающий голос Левникова позволил Матюнину оказаться там, где он оказался. И арбитр, проведя пять матчей на международной арене, должен задуматься о том, почему там у него столько проблем, а не заниматься вопросом комментариев главы департамента. Может, он еще посоветует президенту РФС, что ему говорить? Или удивиться, что президент РФС не высказал ничего в его поддержку после высказываний Кадиева?

— Что скажете о высказывании Кадиева?

— У нас это стало обычным явлением. Президенты клубов забывают о том, что есть конвенция УЕФА по судейству, которая запрещает каким-либо образом вмешиваться в действия судей. И, кстати, господин Матюнин должен пояснить, кто ему дал право на интервью? Разберемся в том, кто дал санкцию на интервью, не согласовав его с департаментом. Есть единый порядок, установленный в прошлые года, когда беседа должна быть согласованной с руководителем департамента. Со мной это интервью не согласовывалась.

— На интервью Кадиева я среагировал не сразу, но никто вам не мешает прокомментировать это высказывание — «Судейство в пользу богатых клубов гробит российский футбол» — сейчас.

— Если он сказал «а», надо говорить и «б». Господин Кадиев должен заняться своим личным отношением к судьям. Своим личным поведением в этом вопросе. Думаю, он поймет, о чем я говорю. Были прецеденты, пришлось вмешиваться в эти ситуации, чтобы обстановка в этом клубе по отношению к судьям была нормальной. Причем вмешательство было на уровне руководителя российского футбола.

— Планируете провести беседу с Матюниным?