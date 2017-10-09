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17:27 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты ЦСКА Василий Березуцкий и Дзагоев пропустят матч с «Краснодаром»

МОСКВА, 9 окт — Р-Спорт. Защитник московского ЦСКА Василий Березуцкий и полузащитник Алан Дзагоев пропустят матч 13-го тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром», сообщается на официальном сайте «красно-синих».

Источник: РИА "Новости"

Дзагоев не принимал участие в матче 12-го тура чемпионата России с «Уфой» (0:0) из-за воспаления ахиллова сухожилия, Березуцкий в матче с «Уфой» получил травму икроножной мышцы левой голени.

Отмечается, что игроки будут восстанавливаться в Москве. Решение по участию в матче хавбеков Александра Головина и Понтуса Вернблума будет принято медицинским и тренерским штабами накануне игры.

Также сообщается, что полузащитник Александр Макаров, летом перенесший операцию на голеностопе, недавно приступил к беговым упражнениям.

ЦСКА сыграет с «Краснодаром» 14 октября на выезде.

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