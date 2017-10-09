Футболисты ЦСКА Василий Березуцкий и Дзагоев пропустят матч с «Краснодаром»
МОСКВА, 9 окт —
МОСКВА, 9 окт —
Дзагоев не принимал участие в матче 12-го тура чемпионата России с «Уфой» (0:0)
Отмечается, что игроки будут восстанавливаться в Москве. Решение по участию в матче хавбеков Александра Головина и Понтуса Вернблума будет принято медицинским и тренерским штабами накануне игры.
Также сообщается, что полузащитник Александр Макаров, летом перенесший операцию на голеностопе, недавно приступил к беговым упражнениям.
ЦСКА сыграет с «Краснодаром» 14 октября на выезде.