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11:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Валерий Газзаев: Без легионеров не обойтись! Но нужен баланс

После товарищеского матча в Грозном интервью «СЭ» дал знаменитый российский тренер, сейчас депутат Госдумы РФ, который в этот день руководил игрой команды «Лидер-65».

Источник: Спорт-Экспресс

Дмитрий СИМОНОВ из Грозного.

ПОРАЗИЛ НЕ РОНАЛДИНЬЮ, А ОНОПКО

— Участие в такой игре доставило мне большое удовольствие! — начал Газзаев. — Отличная задумка и реализация. Для меня большая честь руководить сборной России в матче, посвященном дню рождения Владимира Владимировича Путина. У нашей команды был отличный состав. Считаю, следует проводить подобные встречи чаще — не только в Грозном, но и по всей стране. Ведь именно так можно дополнительно популяризировать футбол — посмотрите, на «Ахмат Арену» пришло 30 тысяч человек. Думаю, что и наши соперники из Италии несильно расстроились из-за поражения. Я пожелал им приехать к нам в гости еще. Отдельные слова благодарности хочу сказать в адрес Рамзана Кадырова, идейного вдохновителя этого матча.

— Вас чем-то поразил легионер вашей команды Роналдинью?

— Он поражал меня своей игрой всегда. Но я бы еще отдельно отметил Онопко. Виктор всегда отвечал высоким стандартам европейского футбола. И даже сейчас, в свои 47 лет, он по-прежнему не уступает даже защитникам национальной сборной.

— На мероприятии после матча вы сообщили Паоло Росси и итальянским футболистам, что днем ранее, по совпадению, находились в Риме и во время выступления в парламенте рассказали о матче ветеранов Россия — Италия в честь 65-летия Владимира Путина. С какой целью летали в Италию и общались с местными парламентариями?

— Визит проходил в рамках 15-го заседания Большой российско-итальянской межпарламентской комиссии. Сначала наша делегация посетила сенат, а затем отправились в парламент, где приветственное слово взял заместитель председателя Палаты депутатов Симоне Балделли. В ходе заседания было три сессии, затрагивался широкий круг вопросов: торгово-экономические отношения двух стран, перспективы развития инвестиций, туристический обмен между Россией и Италией, сотрудничество в области культуры и образования (относительно недавно соответствующий документ был подписан Президентом РФ и премьер-министром Италии), взаимодействие в аэрокосмической сфере…

— То есть про спорт речь вообще не шла.

— Ну, естественно, я не мог не поговорить с итальянцами про футбол! Во-первых, рассказал о том, как меняется инфраструктура во многих городах России благодаря подготовке к чемпионату мира-2018, право провести который мы получили прежде всего благодаря личному участию Президента. Страна преобразилась — и полностью готова провести грандиозный турнир! И, знаете, я часто бываю в Европе, смотрю на все вокруг и вижу: это большой вопрос, у кого еще кризис и на ком — на нас или на них — сильнее отразились санкции.

Во-вторых, упомянул про матч против итальянцев в Грозном, приуроченный к юбилею нашего Президента — эта информация заинтересовала наших коллег из парламента.

В-третьих, в своем докладе напомнил о том, что на протяжении многих лет футбольные тренеры из Италии трудятся в России, это уже своего рода традиция. Первопроходцем был Невио Скала, затем успехов добивался Лучано Спаллетти, в этом году «Спартак» привел к золоту Массимо Каррера, а сейчас в «Зените» хорошо проявляет себя Роберто Манчини. Нельзя забывать и про работу Фабио Капелло в сборной России, хотя вот ее удачной не назовешь.

И, наконец, пригласил итальянских депутатов принять участие в матче между командами нашей Госдумы и их парламента. Они с воодушевлением откликнулись. Считаю, все это поспособствует дальнейшему укреплению сотрудничества.

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КАК ВЫЖИВАТЬ ФУТБОЛУ В РЕГИОНАХ,
ЕСЛИ ФЕДЕРАЦИИ ПОЛУЧАЮТ ОТ РФС ЛИШЬ ПО 500 000 РУБЛЕЙ В ГОД?!

— На этой неделе у вас, насколько я знаю, вообще был удивительный маршрут Тамбов — Рим — Грозный. Причем в Тамбов вы ездили вместе с вашим другом Олегом Романцевым. Что там происходило?

— Круглый стол. Основная тема — детско-юношеский и массовый футбол в этом регионе. Надо сказать, что в Тамбове сейчас футбольный бум. Очередное подтверждение, что результаты профессиональных команд, находящихся на вершине пирамиды, напрямую влияют на интерес к спорту на других уровнях. «Тамбов» сейчас успешно выступает в ФНЛ, претендует на выход в премьер-лигу. И сразу вырос запрос среди детей на занятия футболом. На встрече с нами было очень много молодых ребят. Только вот условий для этих занятий особо и нет. Да, у ФК «Тамбов» есть академия, но там всего два поля. Нужна помощь региональных и муниципальных властей, чтобы в регионе росли новые Жирковы.

— Сложности Тамбова — типичные для российского футбола?

— Увы. Если исключить Москву с Петербургом, Казань и, может, еще пару городов, проблемы у всех одинаковые. Я сейчас регулярно езжу по регионам, сам лично все вижу и слышу. Детские тренеры просят повысить зарплаты, поскольку не могут свести концы с концами. Руководителям не хватает средств на проведение турниров, прежде всего детско-юношеских. Много жалоб по поводу отсутствия площадок, устаревшей инфраструктуры — денег на нее нет. А откуда им взяться, если РФС в год выделяет региональным федерациям по 500 000 рублей, а межрегиональным объединениям — по 700 000? Повторяю — это на целый год! Что реально можно на такую мизерную сумму сделать? Какие турниры провести? Разве что просто не помереть с голоду…

Отношение центра к региональным футбольным организациям должно быть совсем другим. Нужно уделять очень серьезное внимание регионам, поднять там интерес к футболу и обеспечить совершенно иное финансирование. Сейчас же регионалам приходится рассчитывать на помощь местных профильных министерств или каких-то меценатов. Но, увы, не у каждого региона есть свой Сергей Галицкий — меценат, который построил бы шикарную академию, спортивные школы, поля, стадион. А на РФС никакой надежды пока, к сожалению, нет.

— Расскажите, что нового у Олега Ивановича? Футбольные дела вы с ним обсуждали?

— У нас с ним схожее мнение. Все мы переживаем за нашу национальную сборную, особенно в преддверии чемпионата мира. Осталось совсем мало времени и всего несколько товарищеских матчей. Поэтому каждый спарринг надо рассматривать как генеральную репетицию. Уже не раз говорил, что никаких волнений и сомнений не возникает, когда речь идет о строительстве (не только стадионов и баз, но и объектов социальной значимости), об организации соревнований, о мерах безопасности. Но все будут переживать за результат сборной, поэтому высочайшая ответственность лежит на РФС, тренерском штабе и каждом футболисте. Выступление должно получиться таким, чтобы страна им гордилась. А ЧМ-2018 обязан стать мощным импульсом для развития всего российского футбола.

Алан Дзагоев и Вагнер Лав | Источник: Спорт-Экспресс

НА КАЖДОГО ВАГНЕРА ДОЛЖЕН БЫТЬ СВОЙ ДЗАГОЕВ

— Что скажете про матч Россия — Корея?

— Я был занят подготовкой и руководством командой «Лидер-65», не мог посмотреть матч первой сборной и, следовательно, дать оценку качеству игры. Но то, что результат положительный, — уже плюс.

— Заключительный вопрос — про лимит на легионеров. Тема опять горячо обсуждается после Президентского совета по спорту.

— Обойтись вообще без легионеров — невозможно. Чтобы быть конкурентоспособными в Европе, надо укрепляться действительно сильными иностранными футболистами. Взгляните на состав «МЮ» — против ЦСКА вышло только два англичанина. Клубы, выступающие в еврокубках, должны давать результат — ведь именно по таким матчам будут судить об уровне футбола в России.

Но при этом очень важно соблюсти баланс. Учитывать традиции, принимать в расчет отношение болельщиков к тому, как должны комплектоваться команды. Российскому клубу необходим костяк из доморощенных футболистов. В ЦСКА у меня были Карвалью, Вагнер, Красич, Рахимич, Жо, украшавшие наш чемпионат и позволявшие нам на равных играть с ведущими клубами мира. Но при этом был кулак из россиян: Акинфеев, Жирков, братья Березуцкие, Игнашевич, Алдонин, появились Дзагоев с Мамаевым. Те же Алан с Павлом росли благодаря конкуренции с легионерами. Условно говоря, на каждого Вагнера должен быть свой Дзагоев.

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