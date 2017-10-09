Валерий Газзаев: Без легионеров не обойтись! Но нужен баланс
После товарищеского матча в Грозном интервью «СЭ» дал знаменитый российский тренер, сейчас депутат Госдумы РФ, который в этот день руководил игрой команды «Лидер-65».
После товарищеского матча в Грозном интервью «СЭ» дал знаменитый российский тренер, сейчас депутат Госдумы РФ, который в этот день руководил игрой команды «Лидер-65».
Дмитрий СИМОНОВ из Грозного.
ПОРАЗИЛ НЕ РОНАЛДИНЬЮ, А ОНОПКО
— Участие в такой игре доставило мне большое удовольствие! — начал Газзаев. — Отличная задумка и реализация. Для меня большая честь руководить сборной России в матче, посвященном дню рождения Владимира Владимировича Путина. У нашей команды был отличный состав. Считаю, следует проводить подобные встречи чаще — не только в Грозном, но и по всей стране. Ведь именно так можно дополнительно популяризировать футбол — посмотрите, на «Ахмат Арену» пришло 30 тысяч человек. Думаю, что и наши соперники из Италии несильно расстроились
— Вас
— Он поражал меня своей игрой всегда. Но я бы еще отдельно отметил Онопко. Виктор всегда отвечал высоким стандартам европейского футбола. И даже сейчас, в свои 47 лет, он
— На мероприятии после матча вы сообщили Паоло Росси и итальянским футболистам, что днем ранее, по совпадению, находились в Риме и во время выступления в парламенте рассказали о матче ветеранов Россия — Италия в честь 65-летия Владимира Путина. С какой целью летали в Италию и общались с местными парламентариями?
— Визит проходил в рамках 15-го заседания Большой
— То есть про спорт речь вообще не шла.
— Ну, естественно, я не мог не поговорить с итальянцами про футбол!
И, наконец, пригласил итальянских депутатов принять участие в матче между командами нашей Госдумы и их парламента. Они с воодушевлением откликнулись. Считаю, все это поспособствует дальнейшему укреплению сотрудничества.
КАК ВЫЖИВАТЬ ФУТБОЛУ В РЕГИОНАХ,
ЕСЛИ ФЕДЕРАЦИИ ПОЛУЧАЮТ ОТ РФС ЛИШЬ ПО 500 000 РУБЛЕЙ В ГОД?!
— На этой неделе у вас, насколько я знаю, вообще был удивительный маршрут Тамбов — Рим — Грозный. Причем в Тамбов вы ездили вместе с вашим другом Олегом Романцевым. Что там происходило?
— Круглый стол. Основная тема —
— Сложности Тамбова — типичные для российского футбола?
— Увы. Если исключить Москву с Петербургом, Казань и, может, еще пару городов, проблемы у всех одинаковые. Я сейчас регулярно езжу по регионам, сам лично все вижу и слышу. Детские тренеры просят повысить зарплаты, поскольку не могут свести концы с концами. Руководителям не хватает средств на проведение турниров, прежде всего
Отношение центра к региональным футбольным организациям должно быть совсем другим. Нужно уделять очень серьезное внимание регионам, поднять там интерес к футболу и обеспечить совершенно иное финансирование. Сейчас же регионалам приходится рассчитывать на помощь местных профильных министерств или
— Расскажите, что нового у Олега Ивановича? Футбольные дела вы с ним обсуждали?
— У нас с ним схожее мнение. Все мы переживаем за нашу национальную сборную, особенно в преддверии чемпионата мира. Осталось совсем мало времени и всего несколько товарищеских матчей. Поэтому каждый спарринг надо рассматривать как генеральную репетицию. Уже не раз говорил, что никаких волнений и сомнений не возникает, когда речь идет о строительстве (не только стадионов и баз, но и объектов социальной значимости), об организации соревнований, о мерах безопасности. Но все будут переживать за результат сборной, поэтому высочайшая ответственность лежит на РФС, тренерском штабе и каждом футболисте. Выступление должно получиться таким, чтобы страна им гордилась. А ЧМ-2018 обязан стать мощным импульсом для развития всего российского футбола.
НА КАЖДОГО ВАГНЕРА ДОЛЖЕН БЫТЬ СВОЙ ДЗАГОЕВ
— Что скажете про матч Россия — Корея?
— Я был занят подготовкой и руководством командой «Лидер-65», не мог посмотреть матч первой сборной и, следовательно, дать оценку качеству игры. Но то, что результат положительный, — уже плюс.
— Заключительный вопрос — про лимит на легионеров. Тема опять горячо обсуждается после Президентского совета по спорту.
— Обойтись вообще без легионеров — невозможно. Чтобы быть конкурентоспособными в Европе, надо укрепляться действительно сильными иностранными футболистами. Взгляните на состав «МЮ» — против ЦСКА вышло только два англичанина. Клубы, выступающие в еврокубках, должны давать результат — ведь именно по таким матчам будут судить об уровне футбола в России.
Но при этом очень важно соблюсти баланс. Учитывать традиции, принимать в расчет отношение болельщиков к тому, как должны комплектоваться команды. Российскому клубу необходим костяк из доморощенных футболистов. В ЦСКА у меня были Карвалью, Вагнер, Красич, Рахимич, Жо, украшавшие наш чемпионат и позволявшие нам на равных играть с ведущими клубами мира. Но при этом был кулак из россиян: Акинфеев, Жирков, братья Березуцкие, Игнашевич, Алдонин, появились Дзагоев с Мамаевым. Те же Алан с Павлом росли благодаря конкуренции с легионерами. Условно говоря, на каждого Вагнера должен быть свой Дзагоев.