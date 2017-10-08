Француз Янн М`Вила требует у «Динамо» 170 миллионов
9 октября в Москве пройдет заседание Арбитражного суда по громкому футбольному делу.
9 октября в Москве пройдет заседание Арбитражного суда по громкому футбольному делу.
Опорный полузащитник казанского «Рубина» Янн Жерар М Вила требует у московского «Динамо» не выданную ему заработную плату и компенсацию за досрочное расторжение контракта. Все бы ничего, но поражает сумма, которую 27-летний француз хочет получить — 170 миллионов рублей за 19 дней работы!
В чем суть конфликта
В сезоне 2014/15 игрок «Рубина» Янн М Вила на правах аренды выступал за итальянский «Интер». Ничем себя толком не проявил и через год вернулся в Казань. Но руководство «Рубина» попыталось пристроить весьма капризного и конфликтного футболиста в московское «Динамо». Видимо, в Казани тогда посчитали, что выплачивать 3 миллиона евро в год (таким был контракт у француза) — это чересчур накладно.
С 3 по 21 июля 2015 года М Вила тренировался в «Динамо», которое должно было выступать в Лиге Европы. Но как мы помним,
Таинственный экземпляр
В конце июня 2015-го в ФК «Динамо» полностью сменилось руководство. Но бывший генеральный директор клуба Сергей Сысоев успел заключить ряд весьма сомнительных сделок. В том числе — с Янном М Вила. Любопытно, что в столичном клубе сохранились три экземпляра того самого договора. Подпись француза там есть, подпись генерального директора «Рубина» Айрата Гараева тоже присутствует, а напротив «Динамо» — пусто. Но, как нам удалось выяснилось, есть еще четвертый экземпляр. У футболиста. Со всеми подписями. И что самое удивительное, контракт датирован 6 марта 2015 года! М Вила числился тогда в «Интере», договор с ним итальянский клуб не расторгал — и вот, пожалуйста. Чудеса, да и только. Как такое возможно?!
Мне захотелось узнать это у
— Сергей Валентинович, вам не кажется, что контракт с футболистом М Вила совершенно невыгоден для «Динамо»? — спросил я.
- Вы знаете… Ох… Мне бы не хотелось отвечать на этот вопрос.
- А почему на контракте стоит такая странная дата — 6 марта 2015 года? Француз еще наступления трансферного окна решил удрать из итальянского суперклуба, из теплой Италии ради холодной Москвы?
- Эх, ну что вам сказать? Я даже не знаю. Идет проверка.
- Вы находитесь в Москве или за границей?
- Извините, я не могу больше говорить.
Мне показалось, что Сергей Валентинович
Кто такой Сергей Сысоев?
Это важный человек. Ему 44 года. По образованию финансист. Несколько лет возглавлял финансовую службу во Всероссийском
Сергей Сысоев умудрился подписать некое мировое соглашение, которое предложили ему агенты и юристы Янна М Вила. Они сказали: ладно, давайте разойдемся
В «Рубине» любят тишину
Чтобы прояснить ситуацию, мы позвонили в футбольный клуб «Рубин». Спортивным директором там работает Рустем Сайманов, который раньше прекрасно справлялся со своими обязанностями. Но в 2008 году он был осужден на 8,5 лет в колонии общего режима.
В лихие 90-е Рустем Фидаевич был членом ОПГ, которая наворотила немало дел. Пострадал за старые грешки. Но выйдя из тюрьмы, вернулся в «Рубин» — по настоятельной просьбе Курбана Бердыева.
Мы сразу предупредили, что темой разговора будет вовсе не темное прошлое Рустема Фидаевича, а контракт футболиста «Рубина» М Вила. Помощница даже пыталась соединить меня с
И еще один любопытный штрих. Согласно документам, в переговорах по трансферному контракту М Вила, кроме трех агентов футболиста (Зайцев, Прокопец и Никитина) участвовал и Николай Грамматиков — руководитель Профессионального союза футболистов и тренеров (ПСФТ). Закон запрещает это делать, но мы же с вами знаем: если очень хочется, то можно.
Кстати, в свое время, по словам Александра Самедова, Грамматиков требовал с него 120 тысяч евро за оказание некоей помощи при переходе футболиста в «Спартак». Но Самедов не считал его своим агентом и отказался платить. После чего услышал от футбольного деятеля угрозы: мол, жди проблем по линии УЕФА. Десять процентов от контракта Грамматиков хотел получить и от Сергея Яшина, когда тот переходил из «Сатурна» в «Шинник».
В общем, крылатая фраза «на нашем футболе нельзя заработать» вызывает только улыбку. В России на трансферных сделках заработать пытаются все. Даже переводчики.
Кстати.
В составе «Динамо» Янн М Вила провел один товарищеский матч, с «Монако». И забил один гол.