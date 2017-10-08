Француз Янн М`Вила требует у «Динамо» 170 миллионов

Источник: Советский спорт

Опорный полузащитник казанского «Рубина» Янн Жерар М Вила требует у московского «Динамо» не выданную ему заработную плату и компенсацию за досрочное расторжение контракта. Все бы ничего, но поражает сумма, которую 27-летний француз хочет получить — 170 миллионов рублей за 19 дней работы!

В чем суть конфликта

В сезоне 2014/15 игрок «Рубина» Янн М Вила на правах аренды выступал за итальянский «Интер». Ничем себя толком не проявил и через год вернулся в Казань. Но руководство «Рубина» попыталось пристроить весьма капризного и конфликтного футболиста в московское «Динамо». Видимо, в Казани тогда посчитали, что выплачивать 3 миллиона евро в год (таким был контракт у француза) — это чересчур накладно.

С 3 по 21 июля 2015 года М Вила тренировался в «Динамо», которое должно было выступать в Лиге Европы. Но как мы помним, из-за нарушения финансового «фейр-плей» бело-голубых от участия в еврокубках отстранили. В итоге Янн и его агенты выбрали английскую премьер-лигу. С 7 августа француз конголезского происхождения стал игроком «Сандерленда». Но он встал в позу обиженного и потребовал с «Динамо» компенсацию. Мол, расторгли договор — платите неустойку.

Таинственный экземпляр

В конце июня 2015-го в ФК «Динамо» полностью сменилось руководство. Но бывший генеральный директор клуба Сергей Сысоев успел заключить ряд весьма сомнительных сделок. В том числе — с Янном М Вила. Любопытно, что в столичном клубе сохранились три экземпляра того самого договора. Подпись француза там есть, подпись генерального директора «Рубина» Айрата Гараева тоже присутствует, а напротив «Динамо» — пусто. Но, как нам удалось выяснилось, есть еще четвертый экземпляр. У футболиста. Со всеми подписями. И что самое удивительное, контракт датирован 6 марта 2015 года! М Вила числился тогда в «Интере», договор с ним итальянский клуб не расторгал — и вот, пожалуйста. Чудеса, да и только. Как такое возможно?!

Мне захотелось узнать это у г-на Сысоева, как говорится, из первых рук. Его мобильный телефон не отвечал несколько дней, и я даже грешным делом подумал, что Сергея Валентиновича нет в Москве. Когда в «Динамо» началась серьезная чистка и материалы по сомнительной сделке с М Вила были направлены в Следственный комитет, прошел слух, что Сысоев якобы уехал за границу. Но он все-таки ответил.

— Сергей Валентинович, вам не кажется, что контракт с футболистом М Вила совершенно невыгоден для «Динамо»? — спросил я.

-​ Вы знаете… Ох… Мне бы не хотелось отвечать на этот вопрос.

-​ А почему на контракте стоит такая странная дата — 6 марта 2015 года? Француз еще наступления трансферного окна решил удрать из итальянского суперклуба, из теплой Италии ради холодной Москвы?

-​ Эх, ну что вам сказать? Я даже не знаю. Идет проверка.

-​ Вы находитесь в Москве или за границей?

-​ Извините, я не могу больше говорить.

Мне показалось, что Сергей Валентинович чем-то напуган.

Кто такой Сергей Сысоев?

Это важный человек. Ему 44 года. По образованию финансист. Несколько лет возглавлял финансовую службу во Всероссийском физкультурно-спортивном обществе «Динамо». Эта организация после ухода братьев Ротенбергов является владельцем контрольного пакета акций (75 процентов) одноименного футбольного клуба.. Сысоев стал заместителем председателя ВФСО «Динамо», но от футбола, говорят, был слишком далек. Тем не менее ему доверили пост гендиректора «бело-голубых». Нашумевший контракт с Павлом Погребняком, который давно сидит в запасе, но исправно получает свои семь миллионов рублей в месяц (!) — это тоже «заслуга» Сысоева. Причем условия контракта с Погребняком и рядом других футболистов, по имеющимся у меня данным, были существенно улучшены в тот момент, когда прежнее руководство уже знало о своей грядущей отставке. Случайность? Недоразумение? Вряд ли.

Сергей Сысоев умудрился подписать некое мировое соглашение, которое предложили ему агенты и юристы Янна М Вила. Они сказали: ладно, давайте разойдемся по-хорошему, Мы уменьшаем сумму требований в четыре раза. И гендиректор (интересно, где были его советники?) подмахнул бумагу, согласно которой ФК «Динамо» обязалось выплатить французу 900 тысяч евро. Причем 600 тысяч футболист получил почти сразу. же. А вот оставшиеся 300 тысяч евро нынешнее руководство платить не хочет. Считает это мировое соглашение недействительным. А если проще, «липой».

В «Рубине» любят тишину

Чтобы прояснить ситуацию, мы позвонили в футбольный клуб «Рубин». Спортивным директором там работает Рустем Сайманов, который раньше прекрасно справлялся со своими обязанностями. Но в 2008 году он был осужден на 8,5 лет в колонии общего режима.

В лихие 90-е Рустем Фидаевич был членом ОПГ, которая наворотила немало дел. Пострадал за старые грешки. Но выйдя из тюрьмы, вернулся в «Рубин» — по настоятельной просьбе Курбана Бердыева.

Мы сразу предупредили, что темой разговора будет вовсе не темное прошлое Рустема Фидаевича, а контракт футболиста «Рубина» М Вила. Помощница даже пыталась соединить меня с г-ном Саймановым. Но разговор каждый раз срывался. Видимо, «Рубину» говорить о той истории не хочется. Впрочем, Айрат Гараев, теперь уже бывший гендиректор казанского клуба, подтвердил, что в сезоне 2014/15 Янн М Вила находился в итальянском «Интере» в аренде, оставаясь при этом игроком «Рубина». А это значит, что с марта по июнь 2015-го француз никак не мог трудиться в «Динамо».

И еще один любопытный штрих. Согласно документам, в переговорах по трансферному контракту М Вила, кроме трех агентов футболиста (Зайцев, Прокопец и Никитина) участвовал и Николай Грамматиков — руководитель Профессионального союза футболистов и тренеров (ПСФТ). Закон запрещает это делать, но мы же с вами знаем: если очень хочется, то можно.

Кстати, в свое время, по словам Александра Самедова, Грамматиков требовал с него 120 тысяч евро за оказание некоей помощи при переходе футболиста в «Спартак». Но Самедов не считал его своим агентом и отказался платить. После чего услышал от футбольного деятеля угрозы: мол, жди проблем по линии УЕФА. Десять процентов от контракта Грамматиков хотел получить и от Сергея Яшина, когда тот переходил из «Сатурна» в «Шинник».

В общем, крылатая фраза «на нашем футболе нельзя заработать» вызывает только улыбку. В России на трансферных сделках заработать пытаются все. Даже переводчики.

Кстати.