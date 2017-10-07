Защитника Барселоны и сборной Испании пытаются вывести из равновесия.
«Зенит» предлагал «Фиорентине» € 40 млн за 19-летнего Кьезу, но получил отказ
«Фиорентина» отклонила предложение «Зенита» о трансфере полузащитника Федерико Кьезы.
«Фиорентина» отклонила предложение «Зенита» о трансфере полузащитника Федерико Кьезы.
Кьеза, который является воспитанником «Фиорентины», регулярно начал попадать в состав команды в прошлом сезоне. В текущем сезоне молодой футболист провёл шесть матчей в Серии А и забил два гола.