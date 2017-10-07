Широков опроверг информацию о назначении спортивным директором «Динамо»
ГРОЗНЫЙ, 7 октября. /ТАСС/. Роман Широков не был назначен спортивным директором московского «Динамо», он продолжает работать советником председателя Всероссийского
ГРОЗНЫЙ, 7 октября. /ТАСС/. Роман Широков не был назначен спортивным директором московского «Динамо», он продолжает работать советником председателя Всероссийского
Ранее портал Championat.com сообщил о том, что Широков назначен спортивным директором «Динамо».
«Все остается на своих местах, я продолжаю оставаться советником председателя общества», — сказал Широков.
Широков был назначен советником председателя ВФСО «Динамо» 21 сентября. Широков возглавляет Общероссийский профессиональный союз футболистов. Будучи игроком, он выступал на позиции полузащитника, играл за казанский «Рубин», подмосковные «Химки» и «Сатурн», санкт- петербургский «Зенит», «Краснодар», московские «Спартак» и ЦСКА. В активе Широкова 57 матчей и 13 голов за сборную России.
В субботу было объявлено об уходе с поста главного тренера «Динамо» Юрия Калитвинцева. На его место был назначен Дмитрий Хохлов.