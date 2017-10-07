Широков опроверг информацию о назначении спортивным директором «Динамо»

Ранее портал Championat.com сообщил о том, что Широков назначен спортивным директором «Динамо».

«Все остается на своих местах, я продолжаю оставаться советником председателя общества», — сказал Широков.

Широков был назначен советником председателя ВФСО «Динамо» 21 сентября. Широков возглавляет Общероссийский профессиональный союз футболистов. Будучи игроком, он выступал на позиции полузащитника, играл за казанский «Рубин», подмосковные «Химки» и «Сатурн», санкт- петербургский «Зенит», «Краснодар», московские «Спартак» и ЦСКА. В активе Широкова 57 матчей и 13 голов за сборную России.