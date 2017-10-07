Широков заявил, что ошарашен новостью о смерти Сарсании

Сарсания скончался в субботу на 50-м году жизни, причиной его смерти стал оторвавшийся тромб.

«Я ошарашен, это шокирующая новость. Соболезнования родным и близким. Очень жаль, что так произошло. Он был прекрасным функционером и хорошим человеком», — сказал Широков.

Сарсания впервые пришел в «Зенит» в 2006 году. Первоначально он работал в должности спортивного директора, а с 2008-го стал советником президента клуба по вопросам трансферной и селекционной политики.

В 2009 году Сарсания стал спортдиректором московского «Динамо». В мае 2017-го он вернулся на аналогичную должность в «Зенит» через несколько дней после того, как пост президента и председателя правления петербуржцев занял Сергей Фурсенко, который руководил «Зенитом» в 2005—2008 гг.., когда там работал и Сарсания.