Смотрите кто ушел. Человек, который собрал «Зенит»
«Советский спорт» скорбит по поводу безвременной кончины директора «Зенита» Константина Сарсании и напоминает этапы его биографии.
«Советский спорт» скорбит по поводу безвременной кончины директора «Зенита» Константина Сарсании и напоминает этапы его биографии.
Константин Сарсания (11.06.1968 — 07.10.2017)
Футболист, Воспитанник СДЮШОР «Динамо» (Москва), защитник. По окончании спортивной карьеры — агент, тренер, функционер.
Вечером 7 октября в возрасте 49 лет скончался спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания. За два дня до смерти он, находясь в Москве, попал в больницу в серьезном состоянии — оторвался тромб. После принятия докторами оперативных мер состояние удалось стабилизировать, но в субботу врачи оказались бессильны.
Прежде чем сделать себе карьеру вне футбольного поля, Константин Сарсания пробовал свои силы в роли игрока. Воспитанник СДЮШОР «Динамо», он на позиции защитника пытался заиграть в различных командах столичного региона, воронежском «Факеле» и «Спартаке» из Орджоникидзе (ныне — Владикавказ). Не сумев закрепиться ни в одном из клубов, Сарсания после распада СССР уехал во Францию, где играл за полупрофессиональные команды. Но именно этот период карьеры предопределил всю его дальнейшую жизнь. Во Франции у Сарсании появился собственный агент, который впоследствии предложил ему совместно работать именно в этом направлении. В 25 лет Сарсания завершил карьеру игрока, и спустя несколько месяцев уже стал профессиональным агентом. Еще через несколько лет — в 1998-м, он стал лицензированным агентом ФИФА.
За этот период он организовал переезд многих талантливых российских игроков в Европу. Андрей Демченко благодаря нему попал в «Аякс» из ЦСКА, Денис Клюев сменил «Динамо» на «Фейенорд», а чуть позже Александр Панов во второй раз отправился покорять Францию. После дубля в памятном матче в
Впоследствии Сарсания фактически прекратил агентскую деятельность, но при этом пошел на повышение. В роли спортивного директора он работал под крылом у Сергея Фурсенко, и с перерывом в несколько лет собрал фактически два «Зенита». Тот, что выиграл Кубок УЕФА в 2008-м под руководством Дика Адвоката (в его активе — Шкртел, Губочан, Тимощук, а затем и Данни), и нынешний, уверенно лидирующий в турнирной таблице РФПЛ (филиал сборной Аргентины и открытие сезона среди российских игроков — Далер Кузяев). Заняв аналогичную должность в «Динамо» в 2009-м, вскоре привез в Россию Кевина Кураньи и Андрея Воронина.
Сарсания пробовал себя и в других ипостасях. В разные годы жизни он был президентом воронежского «Факела», советником президента РФС, управлял академией молодых талантов, из которой вышли Будянский и Данишевский, в нескольких клубах был в роли главного тренера, пусть и без особых успехов. Перед возвращением в «Зенит» Сарсания несколько лет работал в литовском клубе «Атлантас», который приводил к серебряным медалям местного чемпионата и финалу Кубка страны. Со временем Сарсания прошел путь от одного из первых агентов России до одного из самых влиятельных функционеров отечественного футбола.