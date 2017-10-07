Смотрите кто ушел. Человек, который собрал «Зенит»

Источник: Советский спорт

Константин Сарсания (11.06.1968 — 07.10.2017)

Футболист, Воспитанник СДЮШОР «Динамо» (Москва), защитник. По окончании спортивной карьеры — агент, тренер, функционер.

Вечером 7 октября в возрасте 49 лет скончался спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания. За два дня до смерти он, находясь в Москве, попал в больницу в серьезном состоянии — оторвался тромб. После принятия докторами оперативных мер состояние удалось стабилизировать, но в субботу врачи оказались бессильны.

Прежде чем сделать себе карьеру вне футбольного поля, Константин Сарсания пробовал свои силы в роли игрока. Воспитанник СДЮШОР «Динамо», он на позиции защитника пытался заиграть в различных командах столичного региона, воронежском «Факеле» и «Спартаке» из Орджоникидзе (ныне — Владикавказ). Не сумев закрепиться ни в одном из клубов, Сарсания после распада СССР уехал во Францию, где играл за полупрофессиональные команды. Но именно этот период карьеры предопределил всю его дальнейшую жизнь. Во Франции у Сарсании появился собственный агент, который впоследствии предложил ему совместно работать именно в этом направлении. В 25 лет Сарсания завершил карьеру игрока, и спустя несколько месяцев уже стал профессиональным агентом. Еще через несколько лет — в 1998-м, он стал лицензированным агентом ФИФА.

За этот период он организовал переезд многих талантливых российских игроков в Европу. Андрей Демченко благодаря нему попал в «Аякс» из ЦСКА, Денис Клюев сменил «Динамо» на «Фейенорд», а чуть позже Александр Панов во второй раз отправился покорять Францию. После дубля в памятном матче в Сен-Дени Пановым заинтересовался «Сент-Этьен», и Сарсания организовал трансфер. Именно Константин Сарсания помог Курбану Бердыеву собрать «бронзовый» «Рубин» в 2003-м, привезя в Россию Макбета Сибайю, Рони, Иржи Новотны и других иностранцев. А годом позже и одного из самых ярких в истории РФПЛ легионеров — Алехандро Домингеса.

Впоследствии Сарсания фактически прекратил агентскую деятельность, но при этом пошел на повышение. В роли спортивного директора он работал под крылом у Сергея Фурсенко, и с перерывом в несколько лет собрал фактически два «Зенита». Тот, что выиграл Кубок УЕФА в 2008-м под руководством Дика Адвоката (в его активе — Шкртел, Губочан, Тимощук, а затем и Данни), и нынешний, уверенно лидирующий в турнирной таблице РФПЛ (филиал сборной Аргентины и открытие сезона среди российских игроков — Далер Кузяев). Заняв аналогичную должность в «Динамо» в 2009-м, вскоре привез в Россию Кевина Кураньи и Андрея Воронина.