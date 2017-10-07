Смотрите кто ушел. Человек, который собрал «Зенит»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Девушку, переехавшую в Данию из РФ, удивили продуктовые магазины
Секс сокращает жизнь
В России начались пикеты и митинги сторонников Навального
Российские ученые изучили Путина до седьмого колена
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Беларусь0
Нидерланды0
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Болгария0
Франция0
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Андорра0
Португалия0
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Швейцария0
Венгрия0
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Кипр0
Греция0
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Швеция8
Люксембург0
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Фарерские острова0
Латвия0
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Босния и Герцеговина3
Бельгия4
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Гибралтар0
Эстония6
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика2
Волгарь1
Футбол. Первый дивизион
18:00
Факел1
Крылья Советов0
Футбол. Первый дивизион
17:00
Зенит-22
Томь0
Футбол. Первый дивизион
17:00
Кубань0
Луч-Энергия0
Футбол. Сборные
17:00
Россия4
Южная Корея2
Футбол. Первый дивизион
16:00
Спартак-21
Шинник2
Футбол. Первый дивизион
15:00
Оренбург3
Тюмень0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Тамбов1
Динамо СПб1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Ротор-Волгоград1
Олимпиец2
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь0
Авангард К2
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей4
Химки1
Все события
Девушку, переехавшую в Данию из РФ, удивили продуктовые магазины
В Калининградской области украли боевые катера
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
СМИ: Путин предостерег посла США от вмешательства в дела РФ
Юрист Минобороны Украины показала откровенные фото
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли в свет в похожей одежде
Теща Пескова выглядит ровесницей дочери (фото)
Петиция против Порошенко набрала нужное количество голосов – СМИ
В Госдуме о казни россиян в Сирии: Не подчинились
На рынке жилья распространяется новый вид мошенничества
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
17«Спартак» обыграл «Урал» в матче РФПЛ
15ЦСКА дома не смог забить «Уфе»
22:14 (мск), источник: Советский спорт

Смотрите кто ушел. Человек, который собрал «Зенит»

«Советский спорт» скорбит по поводу безвременной кончины директора «Зенита» Константина Сарсании и напоминает этапы его биографии.

Источник: Советский спорт

Константин Сарсания (11.06.1968 — 07.10.2017)

Футболист, Воспитанник СДЮШОР «Динамо» (Москва), защитник. По окончании спортивной карьеры — агент, тренер, функционер.

Вечером 7 октября в возрасте 49 лет скончался спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания. За два дня до смерти он, находясь в Москве, попал в больницу в серьезном состоянии — оторвался тромб. После принятия докторами оперативных мер состояние удалось стабилизировать, но в субботу врачи оказались бессильны.

Прежде чем сделать себе карьеру вне футбольного поля, Константин Сарсания пробовал свои силы в роли игрока. Воспитанник СДЮШОР «Динамо», он на позиции защитника пытался заиграть в различных командах столичного региона, воронежском «Факеле» и «Спартаке» из Орджоникидзе (ныне — Владикавказ). Не сумев закрепиться ни в одном из клубов, Сарсания после распада СССР уехал во Францию, где играл за полупрофессиональные команды. Но именно этот период карьеры предопределил всю его дальнейшую жизнь. Во Франции у Сарсании появился собственный агент, который впоследствии предложил ему совместно работать именно в этом направлении. В 25 лет Сарсания завершил карьеру игрока, и спустя несколько месяцев уже стал профессиональным агентом. Еще через несколько лет — в 1998-м, он стал лицензированным агентом ФИФА.

За этот период он организовал переезд многих талантливых российских игроков в Европу. Андрей Демченко благодаря нему попал в «Аякс» из ЦСКА, Денис Клюев сменил «Динамо» на «Фейенорд», а чуть позже Александр Панов во второй раз отправился покорять Францию. После дубля в памятном матче в Сен-Дени Пановым заинтересовался «Сент-Этьен», и Сарсания организовал трансфер. Именно Константин Сарсания помог Курбану Бердыеву собрать «бронзовый» «Рубин» в 2003-м, привезя в Россию Макбета Сибайю, Рони, Иржи Новотны и других иностранцев. А годом позже и одного из самых ярких в истории РФПЛ легионеров — Алехандро Домингеса.

Впоследствии Сарсания фактически прекратил агентскую деятельность, но при этом пошел на повышение. В роли спортивного директора он работал под крылом у Сергея Фурсенко, и с перерывом в несколько лет собрал фактически два «Зенита». Тот, что выиграл Кубок УЕФА в 2008-м под руководством Дика Адвоката (в его активе — Шкртел, Губочан, Тимощук, а затем и Данни), и нынешний, уверенно лидирующий в турнирной таблице РФПЛ (филиал сборной Аргентины и открытие сезона среди российских игроков — Далер Кузяев). Заняв аналогичную должность в «Динамо» в 2009-м, вскоре привез в Россию Кевина Кураньи и Андрея Воронина.

Сарсания пробовал себя и в других ипостасях. В разные годы жизни он был президентом воронежского «Факела», советником президента РФС, управлял академией молодых талантов, из которой вышли Будянский и Данишевский, в нескольких клубах был в роли главного тренера, пусть и без особых успехов. Перед возвращением в «Зенит» Сарсания несколько лет работал в литовском клубе «Атлантас», который приводил к серебряным медалям местного чемпионата и финалу Кубка страны. Со временем Сарсания прошел путь от одного из первых агентов России до одного из самых влиятельных функционеров отечественного футбола.

 "Мне в голову летела нога 47 размера". Как Карелин провел бой по правилам ММА
«Больше не проиграю». Уильямс назвала Шарапову маленькой сучкой после поражения
Концовки — это не наше. Россия обыграла Корею в Москве
События дня НХЛ: Панарин в порядке и без Кейна
Мутко: Дальше по плану Испания, Италия, Франция, Аргентина
Гимнастка Мария Пасека завоевала золото ЧМ-2017 в опорном прыжке
Игроки «Тосно» и «Амкара» — в стартовом составе Белоруссии на матч с Голландией
Станислав Черчесов: Смолову и Кокорину нужно время
Тренер Южной Кореи: Надеемся играть так же хорошо, как Россия
Новости
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
Петербуржцев массово обманывают с займами под залог жилья
Назван самый застраиваемый район Петербурга
Скидки на квартиры растут уже три года
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь