Не стало Константина Сарсании

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Девушку, переехавшую в Данию из РФ, удивили продуктовые магазины
Секс сокращает жизнь
В России начались пикеты и митинги сторонников Навального
Ученые РФ получили неизвестные ранее сведения о предках Путина
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Беларусь0
Нидерланды0
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Болгария0
Франция0
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Андорра0
Португалия0
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Швейцария0
Венгрия0
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Кипр0
Греция0
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Швеция8
Люксембург0
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Фарерские острова0
Латвия0
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Босния и Герцеговина3
Бельгия4
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Гибралтар0
Эстония6
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика2
Волгарь1
Футбол. Первый дивизион
18:00
Факел1
Крылья Советов0
Футбол. Первый дивизион
17:00
Зенит-22
Томь0
Футбол. Первый дивизион
17:00
Кубань0
Луч-Энергия0
Футбол. Сборные
17:00
Россия4
Южная Корея2
Футбол. Первый дивизион
16:00
Спартак-21
Шинник2
Футбол. Первый дивизион
15:00
Оренбург3
Тюмень0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Тамбов1
Динамо СПб1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Ротор-Волгоград1
Олимпиец2
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь0
Авангард К2
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей4
Химки1
Все события
Девушку, переехавшую в Данию из РФ, удивили продуктовые магазины
В Калининградской области украли боевые катера
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
СМИ: Путин предостерег посла США от вмешательства в дела РФ
Юрист Минобороны Украины показала откровенные фото
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли в свет в похожей одежде
Теща Пескова выглядит ровесницей дочери (фото)
Петиция против Порошенко набрала нужное количество голосов – СМИ
В Госдуме о казни россиян в Сирии: Не подчинились
«Ведомости»: сеть супермаркетов «Бахетле» выставлена на продажу
На рынке жилья отмечен удачный момент для сделки
Фоторепортажи
14Вся жизнь на льду: умерла Людмила Белоусова
11Пустой «Камп Ноу», разгромные победы МЮ и ПСЖ и другие события выходных
21:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Не стало Константина Сарсании

Скончался спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания.

Источник: Чемпионат.com

Сегодня вечером пришла печальная, шокирующая новость: скоропостижно скончался спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания. По имеющейся информации, у него оторвался тромб. Этому открытому и всегда достаточно откровенному в интервью человеку, а, главное, одному из самых больших профессионалов российского футбола было всего 49 лет. Константин Сергеевич прожил в футболе несколько жизней — игрока, агента, спортивного директора, кроме того, реализовал свою мечту поработать тренером, пусть и не на самом высоком уровне.

Сарсания родился в Москве, прошёл школу «Динамо». В главную команду бело-голубых молодому защитнику пробиться не удалось. Он выступал за «Красную Пресню», владикавказский «Спартак», «Факел» и «Асмарал», а в 1991 году рискнул отправиться во Францию. Там поиграл за «Армантьер» и «Дюнкерк», но в 25 лет завершил карьеру и переключился на агентскую деятельность. В 1998-м стал лицензированным агентом ФИФА. Сарсанию увлекли проекты, связанные с подготовкой молодых игроков и продажей их в серьёзные клубы. Константин Сергеевич основал школу «Академика», куда собирал одарённых ребят со всей страны. Налаживал контакты с европейскими топ-клубами, в частности, Виктор Будянский и другие его воспитанники попали в «Ювентус».

В 2006 году Сарсания впервые стал спортивным директором «Зенита» и собирал команду, которая вскоре выиграла чемпионат России, завоевала Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. По мнению президента петербургского клуба Сергея Фурсенко, Сарсания тогда не допустил ни одной трансферной ошибки. С его подачи «Зенит» совершил крупнейшие и, как показало будущее, очень эффективные сделки: выкупил у донецкого «Шахтёра» Анатолия Тимощука за 20 млн долларов и Мигеля Данни у московского «Динамо» за 30 млн евро. В случае с трансфером Данни многое решило личное знакомство спортивного директора с агентом Жорже Мендешем, рассказавшего о пункте с отступными в контракте Данни.

Решив задачи с «Зенитом», Сарсания попытался реализовать себя на тренерском поприще в Премьер-Лиге. До этого он совмещал работу в петербургском клубе с ролью тренера «Спортакадемклуба». В 2009 году Константин Сергеевич возглавил «Химки», однако удержать на плаву проблемного аутсайдера не сумел. В сентябре Сарсания подал в отставку после семи поражений подряд. Затем он некоторое время работал спортивным директором «Динамо» и советником Фурсенко в РФС, тем не менее, в августе 2010-го снова вернулся на тренерский мостик — принял приглашение «Факела». С 2013 по 2017 годы российский специалист возглавлял литовский «Атлантас», с которым поиграл в еврокубках. С его подачи в Литве оказались нынешний нападающий «Зенита» Андрей Панюков и лучший бомбардир Лиги Европы Максим Максимов.

Перемены в «Зените» после неудачного сезона-2016/17 привели к возвращению в петербургский клуб людей, строивших золотую команду 2000-х. Фурсенко опять стал президентом, а Сарсания — спортивным директором. Константин Сергеевич критиковал не только селекционную деятельность «Зенита» в целом, но и тот факт, что в команде не осталось местных воспитанников. Среди первых его трансферов были переходы Дениса Терентьева из «Ростова», Дмитрия Богаева из «Тосно» и Далера Кузяева из «Ахмата». Того же Кузяева сегодня называют открытием сезона. Вообще российское направление селекции «Зенита» этим летом находилось в руках спортивного директора. Благодаря Сарсании теперь под руководством Роберто Манчини играют футболисты сборной России Александр Ерохин и Дмитрий Полоз, а также старожил РФПЛ Кристиан Нобоа.

«Применю все свои знания и умения для того, чтобы результаты у нас были как минимум не хуже, чем в 2007—2008 годах. Я благодарен Сергею Фурсенко, который уже во второй раз пригласил меня работать вместе с ним в “Зените” на должность спортивного директора. Хочу поблагодарить и главу “Газпрома” Алексея Миллера за оказанное мне доверие», — говорил Сарсания в мае, когда состоялось его назначение в петербургский клуб. Обновлённый «Зенит» действительно радует результатами Северную столицу и, быть может, станет таким же успешным, как «Зенит» десятилетней давности. Но увидеть конечный результат работы своей команды Константину Сергеевичу, к сожалению, не суждено.

Друзья и коллеги о нём.

Виталий Мутко, президент РФС:
— Сарсания всю жизнь провёл в футболе, это профессиональный человек. Константин был предан игре, по-своему видел развитие футбола. Я очень сожалею. Он был интеллигентным, спокойным, чистым и воспитанным парнем.

Вячеслав Малафеев, экс-вратарь «Зенита» и сборной России:
— Этот человек внёс очень большой вклад в развитие футбола российского, в победы «Зенита». И нынешние успехи были достигнуты с помощью его профессионализма, опыта и работы.

 "Кто убил Володю, того уже нет в живых..."
Красота дня. Ксения Романова — чемпионка по фитнес-бикини
Концовки — это не наше. Россия обыграла Корею в Москве
События дня НХЛ: Панарин в порядке и без Кейна
Мутко: Дальше по плану Испания, Италия, Франция, Аргентина
Гимнастка Мария Пасека завоевала золото ЧМ-2017 в опорном прыжке
Игроки «Тосно» и «Амкара» — в стартовом составе Белоруссии на матч с Голландией
Станислав Черчесов: Смолову и Кокорину нужно время
Тренер Южной Кореи: Надеемся играть так же хорошо, как Россия
Новости
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
Как правильно подготовить дачу к зиме
Скидки на квартиры растут уже три года
Власти назвали стоимость программы реновации
Дачников заставят оплачивать счета вовремя
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь