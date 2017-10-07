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20:47 (мск), источник: Советский спорт

«Он совершил революцию». Памяти Константина Сарсании

Константина Сарсанию, который скоропостижно скончался на 50-м году жизни, ценили как одного из лучших футбольных руководителей.

Источник: Советский спорт

— Сложно было заполучить хороших футболистов. К счастью, Сарсания знал всех хороших русских футболистов. Вспомните: Широков, Зырянов, Файзулин. К ним мы добавили экстраординарных игроков — Тимощука, Данни. В команде были молодые таланты — Аршавин, Денисов, Кержаков в первый год. Сначала было тяжело, но по ходу сезонов мы становились лучше и лучше.
Дик Адвокат, бывший главный тренер «Зенита». Работал с Сарсанией в «Зените».

— Когда Дик Адвокат увидел меня в «Торпедо», то спросил у спортивного директора «Зенита» Константина Сарсания: «Сколько лет этому парню?». А тот отвечает — 25. Хотя мне тогда уже 29 было. Интересно, это ошибка журналиста или Константин Сергеевич тогда, скажем так, немножко ввел Дика Адвоката в заблуждение?
Константин Зырянов, экс-игрок «Зенита», игрок «Зенита-2».

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— Считаю, что Сарсания в своей области у нас специалист номер один: владеет языками, обладает авторитетом и прекрасными связями в футбольном мире. Сейчас в городе совсем другое настроение — болельщики полны надежд. Мне всегда нравилось, как Сарсания анализирует игроков, он всегда давал точные оценки. Можно сказать, что он в прекрасной форме. Не думаю, что он будет допускать просчеты в селекционной политике.
Геннадий Орлов, телекомментатор.

— Это опытнейший специалист, который всегда имел свое четкое мнение по игрокам и их качествам, а также по их возможной траектории в будущей жизни клуба. Я знаю, что у него в жизни были сложные трансферы, и, чтобы довести их до конца, нужно было умение, гибкость и прочие качества. Любые переговоры — это отдельная история. Умение собрать в «Зените» столь сильных игроков лишний раз говорит о способностях и качестве Константина. С его приглашением «Зенит» попал в яблочко.
Игорь Корнеев, экс-спортивный директор «Зенита».

— Когда он возглавил «Атлантас», я еще играл, но пора уже было заканчивать, и Сергеич сделал меня спортивным директором. С годами люди в Литве поймут, что потеряли в лице Сарсании — он совершил революцию в нашем футболе. Все думали, что он навезет игроков из России, но он собрал молодых литовцев, не боялся ставить даже 16−17-летних пацанов, раскрыл много игроков и сразу занял второе место, мы могли даже чемпионство зацепить. На наши игры приезжали скауты «Тоттенхэма», «Лилля», «Ренна», «Сент-Этьена», «Монако». Многие клубы в Литве пошли по пути «Атлантаса» — раньше никто не додумывался ставить на своих юных футболистов. <…> Многие в юном возрасте заиграли у Сарсании и только благодаря ему уехали в сильные чемпионаты. По литовским меркам «Атлантас» неплохо заработал на их трансферах. При Сарсании клуб сам себя содержал (деньги от Лиги Европы плюс трансферные доходы плюс спонсоры), хотя казалось, что в Литве, да и вообще в Восточной Европе, это нереально.
Валдас Тракис, бывший игрок сборной Литвы. Работал с Сарсанией как агентом, позже находился на посту спортивного директора «Атлантаса», когда Сарсания был главным тренером команды.

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— Константин Сергеевич — очень толковый тренер. На самом деле, тот футбол, который он пропагандирует, практически идентичен французскому. То же самое можно сказать и о тренировочном процессе. Когда после выступления в России я приехал к Константину Сергеевичу, то многому удивлялся. Например, для меня стало новостью, что за два дня до игры у нас проводилась восстановительная тренировка. А когда я приехал во Францию, то увидел, что здесь одно и то же. Поэтому Константин Сергеевич как бы подтолкнул меня к игре здесь, подготовил к тому, что во Франции такой же силовой футбол, как и в Литве. Понятно, что по уровню их нельзя сравнивать. Но в плане организации все очень похоже. Поэтому Константин Сергеевич дал мне пинка и немного научил тому, что мне предстоит узнать во Франции (смеется).

Он постоянно общается с командой. Когда в составе много молодых игроков, это важно. У нас общение каждый день — и на поле, и за его пределами. Тренерский штаб у него хороший, так что работа организована на высшем уровне. Константин Сергеевич очень эмоциональный тренер. В перерыве запросто может напихать так, что мало не покажется.
Андрей Панюков, нападающий «Зенита-2». Работал с Сарсанией в «Атлантасе».

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— На Кипре поймали двух ребят — Сарсании пришлось отдавать за них в полицейском участке девять тысяч долларов. Там как получилось — ребята зашли в спортивный магазин, надели на себя что-то, сверху — свою одежду — и пошли. Потом увидели, что полицейский идет, и стали скидывать краденную одежду в мусорку. Так бы, может, ничего и не было бы, но полицейские увидели, как они раздеваются, и ребята попали. Их даже побили в участке. Эти два парня так и не раскрылись в футболе — один пришел из «Шахтера» и уехал потом на Украину, а второй откуда-то с периферии был, ушел потом в первую лигу.
Андрей Стрельцов, бывший игрок «Рубина». Работал с Сарсанией как с агентом.

— Константин Сарсания уже два года трудится в Литве. Тренером. В Литве. Стал серебряным призером вместе с «Атлантасом». Потом бронзовым. Я не понимаю. Не Сарсания, а других. Человек собрал чемпионский «Зенит», собрал вместе с Бердыевым «Рубин». Хотел стать тренером, очень — и в итоге уехал в Литву. В Клайпеду, где до него не был ни одного тренера-не литовца. Два года он там. Абсолютно лучший менеджер.
Илья Казаков, телекомментатор.

Использованы фрагменты материалов официального сайта «Зенита», Sports.ru, Matchtv.ru, Eurofootball.ru, footballreview.ru, агентства «Р-Спорт» и «Советского спорта»

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