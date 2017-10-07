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20:35 (мск), источник: ТАСС

Глава РФПЛ Прядкин шокирован смертью спортдиректора «Зенита» Сарсании

МОСКВА, 7 октября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Информация о смерти спортивного директора «Зенита» Константина Сарсании шокировала президента Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергея Прядкина. Об этом он рассказал ТАСС.

О смерти 49-летнего Сарсании в субботу сообщил «Зенит». Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал ТАСС, что Сарсания скончался из-за проблем с сердцем.

«Это для нас просто шок, я не могу описать чувства словами. Я его очень давно знал, практически с 17 лет, он у меня начинал работать со штатной спортивной команды. Его сестра работает у меня, она давно в футболе, я с ней разговаривал, сейчас поеду узнавать подробности. Приношу самые искренние сердечные соболезнования семье, мы все шокированы», — сказал Прядкин.

Сарсания впервые пришел в «Зенит» в 2006 году. Первоначально он работал в должности спортивного директора, а с 2008-го стал советником президента клуба по вопросам трансферной и селекционной политики. В 2009 году Сарсания стал спортдиректором московского «Динамо». В мае 2017-го он вернулся на аналогичную должность в «Зенит» через несколько дней после того, как пост президента и председателя правления петербуржцев занял Сергей Фурсенко, который руководил «Зенитом» в 2005—2008 гг.., когда там работал и Сарсания.

В качестве главного тренера Сарсания в 2009 году работал в подмосковных «Химках», с 2010 по 2012 год — в воронежском «Факеле». В 2012 году стал президентом воронежского клуба. В 2013 году возглавил литовский «Атлантас».

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