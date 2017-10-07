Мутко: Смерть Сарсании стала крайне неожиданной, я очень сожалею
Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко выразил соболезнования в связи с скоропостижной кончиной спортивного директора «Зенита» Константина Сарсании.
Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко выразил соболезнования в связи с скоропостижной кончиной спортивного директора «Зенита» Константина Сарсании.
49-летний футбольный функционер скончался сегодня, 7 октября. Причиной смерти, по предварительной информации, стал оторвавшийся тромб.
«Мне сложно