Мутко: Смерть Сарсании стала крайне неожиданной, я очень сожалею

«Мне сложно что-то говорить. Это крайне неожиданно. Когда люди уходят в рассвете сил, это всегда тяжело. Прежде всего хочется выразить соболезнования родным, близким, клубу, российскому футболу. Сарсания всю жизнь провёл в футболе, это профессиональный человек. Константин был предан игре, по-своему видел развитие футбола. Я очень сожалею. Он был интеллигентным, спокойным, чистым и воспитанным парнем», — сказал Мутко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.