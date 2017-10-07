Сафонов: Причиной кончины спортивного директора «Зенита» Сарсании стал тромб

Сарсания скончался в субботу на 50-м году жизни.

«Это очень неожиданная и грустная новость. Говорят, что тромб. Позавчера разговаривали с ним, все было хорошо», — сказал Сафонов.

«В футболе люди бывают разные, Константин всегда был исключительно положительным и вежливым человеком», — добавил он.

Сарсания впервые пришел в «Зенит» в 2006 году. Первоначально он работал в должности спортивного директора, а с 2008-го стал советником президента клуба по вопросам трансферной и селекционной политики.