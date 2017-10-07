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20:16 (мск), источник: ТАСС

Сафонов: Причиной кончины спортивного директора «Зенита» Сарсании стал тромб

МОСКВА, 7 октября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Причиной кончины спортивного директора санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Константина Сарсании стал оторвавшийся тромб. Об этом ТАСС сообщил футбольный агент Алексей Сафонов.

Сарсания скончался в субботу на 50-м году жизни.

«Это очень неожиданная и грустная новость. Говорят, что тромб. Позавчера разговаривали с ним, все было хорошо», — сказал Сафонов.

«В футболе люди бывают разные, Константин всегда был исключительно положительным и вежливым человеком», — добавил он.

Сарсания впервые пришел в «Зенит» в 2006 году. Первоначально он работал в должности спортивного директора, а с 2008-го стал советником президента клуба по вопросам трансферной и селекционной политики.

В 2009 году Сарсания стал спортивным директором московского «Динамо». В мае 2017-го он вернулся на аналогичную должность в «Зенит» через несколько дней после того, как пост президента и председателя правления петербуржцев занял Сергей Фурсенко, который руководил «Зенитом» в 2005—2008 годах, когда там работал и Сарсания.

 Сафонов: причиной смерти спортивного директора "Зенита" Сарсании стал тромб
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