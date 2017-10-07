Сафонов: Причиной кончины спортивного директора «Зенита» Сарсании стал тромб
МОСКВА, 7 октября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Причиной кончины спортивного директора
МОСКВА, 7 октября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Причиной кончины спортивного директора
Сарсания скончался в субботу на 50-м году жизни.
«Это очень неожиданная и грустная новость. Говорят, что тромб. Позавчера разговаривали с ним, все было хорошо», — сказал Сафонов.
«В футболе люди бывают разные, Константин всегда был исключительно положительным и вежливым человеком», — добавил он.
Сарсания впервые пришел в «Зенит» в 2006 году. Первоначально он работал в должности спортивного директора, а с 2008-го стал советником президента клуба по вопросам трансферной и селекционной политики.
В 2009 году Сарсания стал спортивным директором московского «Динамо». В мае 2017-го он вернулся на аналогичную должность в «Зенит» через несколько дней после того, как пост президента и председателя правления петербуржцев занял Сергей Фурсенко, который руководил «Зенитом» в 2005—2008 годах, когда там работал и Сарсания.