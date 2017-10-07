Скончался спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания

Сарсания вернулся в «Зенит» в конце мая этого года. До этого в 2006 году функционер был приглашён в петербургский клуб на должность спортивного директора, а с 2008-го стал советником президента сине-бело-голубых по вопросам трансферной и селекционной политики. С 2010 года работал в Российском футбольном союзе советником по спортивным вопросам президента РФС. С 2013 по 2017 год Сарсания занимал пост главного тренера литовского «Атлантаса».