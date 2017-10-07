Самая известная российская спортсменка прекрасно одета всегда, даже в пылу борьбы на кортах
Скончался спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания
Сегодня в возрасте 49 лет ушёл из жизни спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания.
Сегодня в возрасте 49 лет ушёл из жизни спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания.
Об этом сообщает «Спорт Бизнес Online».
Сарсания попал в больницу два дня назад. По предварительным данным, у 49-летнего функционера оторвался тромб.
Сарсания вернулся в «Зенит» в конце мая этого года. До этого в 2006 году функционер был приглашён в петербургский клуб на должность спортивного директора, а с 2008-го стал советником президента