Кто-то на взлете, «Динамо» на вылете: Калитвинцев отправлен в отставку
МОСКВА, 7 окт —
МОСКВА, 7 окт —
«Необходимы кадровые решения»
Вернувшееся из первого дивизиона «Динамо» после 12 туров
Однако разгромное поражение 1 октября от столичного «Локомотива"(0:3) поставило точку в отношениях Калитвинцева и «Динамо», которое не может отличиться на протяжении шести матчей подряд, включая кубковое поражение от команды ПФЛ «Спартак-Нальчик» (0:0, 2:4 по пенальти). После года с небольшим у руля команды, которую он возглавил в июне 2016 года и вывел в
«У нас состоялась рабочая встреча с Юрием Калитвинцевым, на которой мы, обсудив ситуацию, пришли к обоюдному решению, что для дальнейшего успешного выступления “Динамо” в РФПЛ необходимы те кадровые решения, которые сегодня озвучены клубом», — прокомментировал официальному сайту «Динамо» решение об отставке Калитвинцева генеральный директор «бело-голубых» Евгений Муравьев.
«На заборе тоже пишут»
Хотя еще 20 сентября, в день вылета из Кубка России, клуб распространил заявление, в котором спешил опровергнуть слухи о возможной отставке тренера, сумевшего сколотить коллектив, без проблем занявший первое место в ФНЛ с 12-очковым отрывом от ближайшего соперника, но пока не доказавший свою конкурентоспособность в элите.
Председатель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский заявил, что эти слухи раздуваются заинтересованными в нагнетании нервозной обстановки в коллективе клуба и нестабильных спортивных результатах футбольной команды. Сам Калитвинцев утверждал, что никто из руководства не обсуждал с ним вопрос об отставке. «А пишут… На заборе тоже пишут», — сказал он.
И это было после матча с «Локомотивом», где с гостевой трибуны еще в середине второго тайма стали массово уходить динамовские болельщики. «Наши болельщики обычно поддерживают нас до конца, но я могу их понять. Команда проигрывает, но команда старалась поменять
Новый тренерский штаб
Теперь команду будет тренировать Дмитрий Хохлов. Он приступит к своим обязанностям 7 октября, соглашение — до конца сезона. Однако, как отмечается на официальном сайте клуба, «при условии выполнения поставленных задач этот контракт может быть пролонгирован».
Помимо Калитвинцева «Динамо» покидают и члены его тренерского штаба — Геннадий Литовченко, Юрий Ковтун и Роман Березовский. «Футбольный клуб благодарит специалистов за проделанную работу и лично Юрия Калитвинцева за достижения в прошлом сезоне и желает им успехов на тренерском поприще», — говорилось в сообщении «бело-голубых».
В новый же тренерский штаб помимо Дмитрия Хохлова войдут Юрий Никифоров и Евгений Плотников, работавшие с ним в молодежном составе «бело-голубых». Которым теперь будет руководить Николай Ковардаев, ранее трудившийся в академии «Динамо».
«Нужно терпение»
Ну, а болельщикам, которых клуб провел через «очищение» первым в истории вылетом из элиты, его бывший тренер, а ныне рулевой «Локомотива» Юрий Семин пожелал терпения.
«Болельщикам “Динамо” нужно терпение. “Динамо” много хороших игр провело, прекрасно отыграло с “Зенитом”, “Спартаком”, ЦСКА, очень хорошо они играли в Туле. Бывает такое, бывает, так складываются обстоятельства. Не только то, что происходит на футбольном поле, играет роль, но есть и другие нюансы, которые влияют на результат», — отметил тренер.
Терпеть болельщики «Динамо» привыкли, терпение в нынешней ситуации понадобится и новому тренеру. Команда в зоне вылета, к тому же до весенней части сезона «Динамо» придется играть без основного форварда Кирилла Панченко, который еще летом говорил, что его команда постарается побороться за титул. Минимум на 6 недель выбыл и малийский хавбек Самба Соу, выделявшийся на общем фоне даже в провальных матчах.
Уже 14 октября «бело-голубым» предстоит битва «за 6 очков» со «СКА-Хабаровском», которая станет первой серьезной проверкой для нового тренера.