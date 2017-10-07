Кто-то на взлете, «Динамо» на вылете: Калитвинцев отправлен в отставку

Источник: РИА "Новости"

«Необходимы кадровые решения»

Вернувшееся из первого дивизиона «Динамо» после 12 туров премьер-лиги занимает 15-е место с 10 очками в активе. На старте сезона команда выиграла только два матча, один из которых — у махачкалинского «Анжи», пока худшей команды лиги. При этом «Динамо» удалось свести вничью дерби с ЦСКА и «Спартаком», а также матч с фаворитом в борьбе за титул — санкт-петербургским «Зенитом».

Однако разгромное поражение 1 октября от столичного «Локомотива"(0:3) поставило точку в отношениях Калитвинцева и «Динамо», которое не может отличиться на протяжении шести матчей подряд, включая кубковое поражение от команды ПФЛ «Спартак-Нальчик» (0:0, 2:4 по пенальти). После года с небольшим у руля команды, которую он возглавил в июне 2016 года и вывел в премьер-лигу, украинский специалист покинул свой пост.

«У нас состоялась рабочая встреча с Юрием Калитвинцевым, на которой мы, обсудив ситуацию, пришли к обоюдному решению, что для дальнейшего успешного выступления “Динамо” в РФПЛ необходимы те кадровые решения, которые сегодня озвучены клубом», — прокомментировал официальному сайту «Динамо» решение об отставке Калитвинцева генеральный директор «бело-голубых» Евгений Муравьев.

«На заборе тоже пишут»

Хотя еще 20 сентября, в день вылета из Кубка России, клуб распространил заявление, в котором спешил опровергнуть слухи о возможной отставке тренера, сумевшего сколотить коллектив, без проблем занявший первое место в ФНЛ с 12-очковым отрывом от ближайшего соперника, но пока не доказавший свою конкурентоспособность в элите.

Председатель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский заявил, что эти слухи раздуваются заинтересованными в нагнетании нервозной обстановки в коллективе клуба и нестабильных спортивных результатах футбольной команды. Сам Калитвинцев утверждал, что никто из руководства не обсуждал с ним вопрос об отставке. «А пишут… На заборе тоже пишут», — сказал он.

И это было после матча с «Локомотивом», где с гостевой трибуны еще в середине второго тайма стали массово уходить динамовские болельщики. «Наши болельщики обычно поддерживают нас до конца, но я могу их понять. Команда проигрывает, но команда старалась поменять что-то на поле, были для этого предпосылки, могли забить. Они (болельщики) правы — они приходят, ждут, платят деньги, они с командой. Было много случаев, когда болельщики “Динамо” тоже могли уходить. Ушли — это для нас информация», — отметил Калитвинцев.

Новый тренерский штаб

Теперь команду будет тренировать Дмитрий Хохлов. Он приступит к своим обязанностям 7 октября, соглашение — до конца сезона. Однако, как отмечается на официальном сайте клуба, «при условии выполнения поставленных задач этот контракт может быть пролонгирован».

Помимо Калитвинцева «Динамо» покидают и члены его тренерского штаба — Геннадий Литовченко, Юрий Ковтун и Роман Березовский. «Футбольный клуб благодарит специалистов за проделанную работу и лично Юрия Калитвинцева за достижения в прошлом сезоне и желает им успехов на тренерском поприще», — говорилось в сообщении «бело-голубых».

В новый же тренерский штаб помимо Дмитрия Хохлова войдут Юрий Никифоров и Евгений Плотников, работавшие с ним в молодежном составе «бело-голубых». Которым теперь будет руководить Николай Ковардаев, ранее трудившийся в академии «Динамо».

«Нужно терпение»

Ну, а болельщикам, которых клуб провел через «очищение» первым в истории вылетом из элиты, его бывший тренер, а ныне рулевой «Локомотива» Юрий Семин пожелал терпения.

«Болельщикам “Динамо” нужно терпение. “Динамо” много хороших игр провело, прекрасно отыграло с “Зенитом”, “Спартаком”, ЦСКА, очень хорошо они играли в Туле. Бывает такое, бывает, так складываются обстоятельства. Не только то, что происходит на футбольном поле, играет роль, но есть и другие нюансы, которые влияют на результат», — отметил тренер.

Терпеть болельщики «Динамо» привыкли, терпение в нынешней ситуации понадобится и новому тренеру. Команда в зоне вылета, к тому же до весенней части сезона «Динамо» придется играть без основного форварда Кирилла Панченко, который еще летом говорил, что его команда постарается побороться за титул. Минимум на 6 недель выбыл и малийский хавбек Самба Соу, выделявшийся на общем фоне даже в провальных матчах.