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12:59 (мск), источник: Р-Спорт

Хохлов сменил Калитвинцева на посту главного тренера «Динамо»

МОСКВА, 7 окт — Р-Спорт. Юрий Калитвинцев покинул пост главного тренера московского футбольного клуба «Динамо», команду возглавил Дмитрий Хохлов, сообщил «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

«Динамо» после 12 туров чемпионата России текущего сезона набрало десять очков и занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице. В последних пяти матчах турнира динамовцы не забили ни одного гола. Также «бело-голубые» вылетели из розыгрыша Кубка России, уступив в 1/16 финала представителю второго дивизиона «Спартаку-Нальчику» в серии пенальти.

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Калитвинцев возглавлял «Динамо» с июня 2016 года. Под руководством 49-летнего специалиста в прошлом сезоне «бело-голубые» вернулись из Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в премьер-лигу.

Хохлов с июня возглавлял молодежную команду «Динамо». В августе 2012 года он исполнял обязанности главного тренера «бело-голубых», после чего был тренером основной команды, возглавлял «Динамо-2» и краснодарскую «Кубань».

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