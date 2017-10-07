Хохлов сменил Калитвинцева на посту главного тренера «Динамо»

«Динамо» после 12 туров чемпионата России текущего сезона набрало десять очков и занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице. В последних пяти матчах турнира динамовцы не забили ни одного гола. Также «бело-голубые» вылетели из розыгрыша Кубка России, уступив в 1/16 финала представителю второго дивизиона «Спартаку-Нальчику» в серии пенальти.

Калитвинцев возглавлял «Динамо» с июня 2016 года. Под руководством 49-летнего специалиста в прошлом сезоне «бело-голубые» вернулись из Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в премьер-лигу.