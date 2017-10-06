Экс-хавбек сборной России Роман Широков покинул комитет профессионального футбола РФС

Источник: РИА "Новости"

После завершения карьеры футболиста в июле 2016 года Широков стал советником министра физической культуры и спорта Московской области, в октябре возглавил Общероссийский профсоюз футболистов, а в ноябре стал арбитром палаты по разрешению споров РФС.

В пятницу состоялось очередное заседание бюро исполкома РФС, на котором было принято решение исключить из состава комитета профессионального футбола РФС Романа Широкова и Ильгиза Фахриева, и включить в состав комитета Александра Зотова и Шамиля Газизова.