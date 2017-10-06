Экс-хавбек сборной России Роман Широков покинул комитет профессионального футбола РФС
МОСКВА, 6 окт —
МОСКВА, 6 окт —
После завершения карьеры футболиста в июле 2016 года Широков стал советником министра физической культуры и спорта Московской области, в октябре возглавил Общероссийский профсоюз футболистов, а в ноябре стал арбитром палаты по разрешению споров РФС.
В пятницу состоялось очередное заседание бюро исполкома РФС, на котором было принято решение исключить из состава комитета профессионального футбола РФС Романа Широкова и Ильгиза Фахриева, и включить в состав комитета Александра Зотова и Шамиля Газизова.
В сентябре Широков был назначен советником председателя Всероссийского