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6 октября, источник: Р-Спорт

Экс-хавбек сборной России Роман Широков покинул комитет профессионального футбола РФС

МОСКВА, 6 окт — Р-Спорт. Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков покинул комитет профессионального футбола РФС, сообщается на сайте организации.

Источник: РИА "Новости"

После завершения карьеры футболиста в июле 2016 года Широков стал советником министра физической культуры и спорта Московской области, в октябре возглавил Общероссийский профсоюз футболистов, а в ноябре стал арбитром палаты по разрешению споров РФС.

В пятницу состоялось очередное заседание бюро исполкома РФС, на котором было принято решение исключить из состава комитета профессионального футбола РФС Романа Широкова и Ильгиза Фахриева, и включить в состав комитета Александра Зотова и Шамиля Газизова.

В сентябре Широков был назначен советником председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Владимира Стржалковского по футболу.

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