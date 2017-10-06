Геркус: «Локомотив» — один из немногих клубов, готовых к ужесточению лимита
Президент «Локомотива» Илья Геркус подвёл итоги сегодняшнего заседания совета директоров московского клуба.
Президент «Локомотива» Илья Геркус подвёл итоги сегодняшнего заседания совета директоров московского клуба.
«По итогам заседания совета директоров «Локомотива» хотел бы отметить в первую очередь обсуждение вопроса соответствия правилам финансового
Все члены совета директоров отметили позитивное выполнение задач, поставленных руководством РЖД по молодым воспитанникам. Наши воспитанники получают практику, что увеличивает их игровой потенциал, а также даёт хорошие экономические перспективы клубу.
На текущий момент «Локомотив» — один из немногих клубов, готовых к ужесточению лимита на легионеров. Этот факт позволяет нам уверенно чувствовать себя и заниматься операционными задачами. Клуб показывает хорошие промежуточные результаты в чемпионате России и Лиге Европы, что говорит о правильно принятых решениях и грамотной реализации спортивной стратегии.
Помимо этого, затронули также и вопрос установки системы видеоповторов на «РЖД Арене». Решение по установке было принято клубом и членами совета директоров единогласно. Обсуждение прошло очень конструктивно. Дискуссия с членами совета директоров очень полезна, наметили дальнейшие шаги, — написал Геркус в своём «фейсбуке».