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21:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Геркус: «Локомотив» — один из немногих клубов, готовых к ужесточению лимита

Президент «Локомотива» Илья Геркус подвёл итоги сегодняшнего заседания совета директоров московского клуба.

Источник: РИА "Новости"

«По итогам заседания совета директоров «Локомотива» хотел бы отметить в первую очередь обсуждение вопроса соответствия правилам финансового фэйр-плей и поддержку со стороны совета. Это важная совместная работа, которую мы провели эффективно и в едином информационном поле.

Все члены совета директоров отметили позитивное выполнение задач, поставленных руководством РЖД по молодым воспитанникам. Наши воспитанники получают практику, что увеличивает их игровой потенциал, а также даёт хорошие экономические перспективы клубу.

На текущий момент «Локомотив» — один из немногих клубов, готовых к ужесточению лимита на легионеров. Этот факт позволяет нам уверенно чувствовать себя и заниматься операционными задачами. Клуб показывает хорошие промежуточные результаты в чемпионате России и Лиге Европы, что говорит о правильно принятых решениях и грамотной реализации спортивной стратегии.

Помимо этого, затронули также и вопрос установки системы видеоповторов на «РЖД Арене». Решение по установке было принято клубом и членами совета директоров единогласно. Обсуждение прошло очень конструктивно. Дискуссия с членами совета директоров очень полезна, наметили дальнейшие шаги, — написал Геркус в своём «фейсбуке».

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