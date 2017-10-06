Геркус: «Локомотив» — один из немногих клубов, готовых к ужесточению лимита

Источник: РИА "Новости"

«По итогам заседания совета директоров «Локомотива» хотел бы отметить в первую очередь обсуждение вопроса соответствия правилам финансового фэйр-плей и поддержку со стороны совета. Это важная совместная работа, которую мы провели эффективно и в едином информационном поле.

Все члены совета директоров отметили позитивное выполнение задач, поставленных руководством РЖД по молодым воспитанникам. Наши воспитанники получают практику, что увеличивает их игровой потенциал, а также даёт хорошие экономические перспективы клубу.

На текущий момент «Локомотив» — один из немногих клубов, готовых к ужесточению лимита на легионеров. Этот факт позволяет нам уверенно чувствовать себя и заниматься операционными задачами. Клуб показывает хорошие промежуточные результаты в чемпионате России и Лиге Европы, что говорит о правильно принятых решениях и грамотной реализации спортивной стратегии.