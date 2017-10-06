Фурсенко: Футболист «Зенита» Капленко отказался от выступления за белорусские сборные

Ранее пресс-атташе Белорусской федерации футбола (БФФ) Александр Алейник сообщил ТАСС, что федерация направит в жалобу в ФИФА на Капленко и «Зенит» в случае, если игрок не явится на ноябрьский сбор молодежной команды Белоруссии.
«Причем здесь игрок и футбольный клуб “Зенит”? У Капленко есть российское гражданство, и он вправе выбирать, за какую сборную выступать. Он написал письмо Белорусской федерации футбола, что не собирается играть за сборную Белоруссии. Никаких нарушений с точки зрения регламента ФИФА нет», — сказал Фурсенко.
Молодежная сборная Белоруссии ближайший матч отборочного турнира чемпионата Европы проведет 10 октября — она встретится в Борисове с командой Молдавии.
Капленко перешел в «Зенит» в январе 2017 года из академии «Краснодара». Полузащитник провел за основной состав «Зенита» два матча — по одному в чемпионате и Кубке России.