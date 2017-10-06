Футбольный клуб «Краснодар» получил чистый убыток впервые за три года

Источник: РИА "Новости"

Как отмечает издание со ссылкой на отчет о финансовых результатах «быков», выручка клуба в 2016 году выросла на 14,1%, достигнув 3,84 миллиарда рублей. Чистая прибыль в 49 миллионов рублей сменилась убытком в 98,7 миллиона рублей.

Убыток ФК «Краснодар» с 2012 по 2016 год показывал дважды — в 2013 году (220 миллионов рублей) и в 2016 году (98,7). В остальные годы прибыль составляла от 8 до 49 миллионов рублей, сообщает издание.

В материале отмечается, что за 2016 год коммерческие расходы клуба увеличились в 2,7 раза — с 45,2 до 124,1 миллиона рублей. На 62% выросли и траты на управление, которые достигли 49,6 миллиона рублей.

Издание напоминает, что за выступление в сезоне-2015/16 Лиги Европы клубу были выплачены призовые УЕФА в размере более 7 миллионов евро. «Краснодар» получил часть выплат от маркетингового пула Лиги Европы в размере 2,7 миллиона евро, 868,2 тысячи евро от УЕФА «горожанам» перечислили за участие игроков клуба в чемпионате Европы по футболу-2016.