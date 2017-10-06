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19:17 (мск), источник: Советский спорт

«Ливерпуль» не оставляет попыток купить Промеса

«Ливерпуль» намерен возобновить переговоры о покупке форварда «Спартака» Квинси Промеса.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает transfermarketweb, английский клуб уже интересовался 25-летним голландцем в прошлом году. Мерсисайдцы намерены снова возобновить переговоры.

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Добавим, что контракт Промеса со «Спартаком» заканчивается летом 2021 года. Трансферная стоимость форварда оценивается в 20 миллионов евро.

Есть информация, что голландцем интересовались лондонский «Арсенал» и «Эвертон».

8 августа 2014 года Промес перешёл в московский «Спартак» за 10 млн евро, подписав с клубом четырёхлетний контракт. В декабре 2015 года Промес получил приз как лучший игрок «Спартака» в сезоне 2014/15 по мнению движения болельщиков.

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