Врач «Спартака»: Есть надежда, что Глушаков и Промес вернутся в ближайшем туре
Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал, когда вернутся в строй Квинси Промес, Денис Глушаков, Зе Луиш и Джано Ананидзе.
Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал, когда вернутся в строй Квинси Промес, Денис Глушаков, Зе Луиш и Джано Ананидзе.
Ближайший матч
«После паузы на матчи сборных все они должны быть готовы к работе в общей группе. Сейчас у Зе Луиша значительное улучшение. Помимо лечения Зе проводит интенсивные занятия в тренажёрном зале под контролем
У Дениса повреждение второй степени полуперепончатой мышцы. Это довольно длительный срок —
Квинси работал в Тарасовке каждый день, за исключением одного выходного. У него травма задней поверхности бедра — полусухожильная мышца. И тоже есть надежда, что он вернётся в ближайшем туре.
Джано уехал в сборную Грузии, но это не значит, что там наш футболист станет участвовать во всех тренировках и выйдет на поле в официальных встречах. Играть он, скорее всего, не будет. У нас очень хороший контакт с врачом грузинской команды, у Джано хорошая динамика выздоровления, характер его травмы — частичное повреждение связок левого голеностопного сустава — тот самый сустав, который был прооперирован, и мы проявляем осторожность, — сказал Вартапетов.