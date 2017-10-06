Врач «Спартака»: Есть надежда, что Глушаков и Промес вернутся в ближайшем туре

Источник: РИА "Новости"

Ближайший матч красно-белых — в гостях с «Ахматом» — запланирован на 13 октября.

«После паузы на матчи сборных все они должны быть готовы к работе в общей группе. Сейчас у Зе Луиша значительное улучшение. Помимо лечения Зе проводит интенсивные занятия в тренажёрном зале под контролем физиотерапевтов-реабилитологов. Его восстановление отбросила назад неприятная история с ребёнком. Проблемы серьёзные, не дай бог кому такие. К счастью, сейчас они решились. Зе был очень озабочен, поэтому процесс реабилитации приостановился.

У Дениса повреждение второй степени полуперепончатой мышцы. Это довольно длительный срок — три-четыре недели как минимум. У нас, кстати, есть утверждённые нормативы, и этот случай в них вписывается. Травму Глушаков получил 13 сентября, и есть твёрдая надежда, что он будет готов к ближайшему туру.

Квинси работал в Тарасовке каждый день, за исключением одного выходного. У него травма задней поверхности бедра — полусухожильная мышца. И тоже есть надежда, что он вернётся в ближайшем туре.