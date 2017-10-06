Геркус: Принято решение об установке системы видеоповторов на «РЖД Арене»

В среду правление Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) выступило за введение видеоповторов в чемпионате России.
«Затронули также и вопрос установки системы видеоповторов на “РаЖД Арене”. Решение по установке было принято клубом и членами совета директоров единогласно», — сказал Геркус.
Как ранее ТАСС рассказал президент РФПЛ Сергей Прядкин, стоимость установки системы видеоассистентов рефери составляет €200 тыс., а ее годичной аренды — €100 тыс.
В начале марта прошлого года Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование системы видеоассистентов главных судей. Система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии, Кубке конфедераций — 2017 в России, а сейчас применяется в чемпионатах Германии, Италии, Нидерландов.