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16:01 (мск), источник: ТАСС

Геркус: Принято решение об установке системы видеоповторов на «РЖД Арене»

МОСКВА, 6 октября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Система видеоассистентов рефери будет установлена на домашнем стадионе московского «Локомотива» — «РЖД Арене». Такое решение было принято в пятницу на заседании совета директоров столичного футбольного клуба, о чем ТАСС сообщил президент «Локомотива» Илья Геркус.

В среду правление Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) выступило за введение видеоповторов в чемпионате России.

«Затронули также и вопрос установки системы видеоповторов на “РаЖД Арене”. Решение по установке было принято клубом и членами совета директоров единогласно», — сказал Геркус.

Как ранее ТАСС рассказал президент РФПЛ Сергей Прядкин, стоимость установки системы видеоассистентов рефери составляет €200 тыс., а ее годичной аренды — €100 тыс.

В начале марта прошлого года Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование системы видеоассистентов главных судей. Система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии, Кубке конфедераций — 2017 в России, а сейчас применяется в чемпионатах Германии, Италии, Нидерландов.

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