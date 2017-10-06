Геркус: Принято решение об установке системы видеоповторов на «РЖД Арене»

В среду правление Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) выступило за введение видеоповторов в чемпионате России.

«Затронули также и вопрос установки системы видеоповторов на “РаЖД Арене”. Решение по установке было принято клубом и членами совета директоров единогласно», — сказал Геркус.

Как ранее ТАСС рассказал президент РФПЛ Сергей Прядкин, стоимость установки системы видеоассистентов рефери составляет €200 тыс., а ее годичной аренды — €100 тыс.