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15:53 (мск), источник: ТАСС

Мещеряков: Совет директоров «Локомотива» не рассматривал работу спортивного блока клуба

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Совет директоров «Локомотива» на заседании в пятницу не рассматривал работу спортивного департамента московского футбольного клуба. Об этом ТАСС рассказал председатель совета директоров Анатолий Мещеряков.

В четверг газета «Известия» написала, что на совете директоров может быть принято решение о прекращении сотрудничества со спортивным директором «Локомотива» Эриком Штоффельсхаусом и скаутом Вилли Кронхардтом.

«Люди, которые собирают слухи, могли бы просто позвонить и спросить. Вопрос спортивного блока не то что не стоял, он вообще не рассматривался советом директоров», — сказал Мещеряков.

«Локомотив» занимает второе место в чемпионате России сезона-2017/18, в 12 матчах набрав 26 очков.

По словам собеседника ТАСС, члены совета директоров «неформально выразили удовлетворение тем, как выступает команда в нынешнем сезоне», но в повестке дня оценка игры клуба не значилась. «Был рабочий совет директоров. Мы договорились, что будем приглашать [на заседания] главного тренера (Юрия Семина — прим. ТАСС), слушать его. Сегодня он рассказал, какие у него есть вопросы, что собирается делать дальше, какие именно вопросы — это наше внутреннее дело», — сказал Мещеряков.

На вопрос, обсуждалось ли финансирование «Локомотива» в 2018 году, Мещеряков ответил: «Финансирование на следующий год не обсуждали. Бюджет будет утверждаться в конце декабря».

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