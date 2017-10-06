Мещеряков: Совет директоров «Локомотива» не рассматривал работу спортивного блока клуба

В четверг газета «Известия» написала, что на совете директоров может быть принято решение о прекращении сотрудничества со спортивным директором «Локомотива» Эриком Штоффельсхаусом и скаутом Вилли Кронхардтом.

«Люди, которые собирают слухи, могли бы просто позвонить и спросить. Вопрос спортивного блока не то что не стоял, он вообще не рассматривался советом директоров», — сказал Мещеряков.

«Локомотив» занимает второе место в чемпионате России сезона-2017/18, в 12 матчах набрав 26 очков.

По словам собеседника ТАСС, члены совета директоров «неформально выразили удовлетворение тем, как выступает команда в нынешнем сезоне», но в повестке дня оценка игры клуба не значилась. «Был рабочий совет директоров. Мы договорились, что будем приглашать [на заседания] главного тренера (Юрия Семина — прим. ТАСС), слушать его. Сегодня он рассказал, какие у него есть вопросы, что собирается делать дальше, какие именно вопросы — это наше внутреннее дело», — сказал Мещеряков.