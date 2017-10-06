Сборная этой страны впервые в истории может попасть на чемпионат мира.
Фернандеш — лучший игрок «Локомотива» в сентябре
Полузащитник Мануэл Фернандеш признан болельщиками лучшим игроком «Локомотива» в сентябре.
Полузащитник Мануэл Фернандеш признан болельщиками лучшим игроком «Локомотива» в сентябре.
Об этом говорится на официальном сайте «железнодорожников».
За португальского футболиста проголосовали 12 542 человека, или 76,6%. На счету Фернандеша
На втором месте — Алексей Миранчук, набравший 1707 голосов, или 10,4%. На третьем — Соломон Кверквелия, за которого проголосовали 1003 человека, или 6,1%.
Далее расположились Игорь Денисов — 643 голоса, или 3,9%, а также Михаил Лысов — 458 голосов, или 2,8%.
Всего в голосовании приняли участие 16 353 человека.