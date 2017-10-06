Фернандеш — лучший игрок «Локомотива» в сентябре

Источник: РИА "Новости"

Об этом говорится на официальном сайте «железнодорожников».

За португальского футболиста проголосовали 12 542 человека, или 76,6%. На счету Фернандеша хет-трик в игре с «Фаставом» (3:0) в Лиге Европы, а также победный гол в матче 12-го тура РФПЛ с «Динамо» (3:0). Мануэл признаётся лучшим футболистом месяца второй раз подряд.

На втором месте — Алексей Миранчук, набравший 1707 голосов, или 10,4%. На третьем — Соломон Кверквелия, за которого проголосовали 1003 человека, или 6,1%.

Далее расположились Игорь Денисов — 643 голоса, или 3,9%, а также Михаил Лысов — 458 голосов, или 2,8%.