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14:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Фернандеш — лучший игрок «Локомотива» в сентябре

Полузащитник Мануэл Фернандеш признан болельщиками лучшим игроком «Локомотива» в сентябре.

Источник: РИА "Новости"

Об этом говорится на официальном сайте «железнодорожников».

За португальского футболиста проголосовали 12 542 человека, или 76,6%. На счету Фернандеша хет-трик в игре с «Фаставом» (3:0) в Лиге Европы, а также победный гол в матче 12-го тура РФПЛ с «Динамо» (3:0). Мануэл признаётся лучшим футболистом месяца второй раз подряд.

На втором месте — Алексей Миранчук, набравший 1707 голосов, или 10,4%. На третьем — Соломон Кверквелия, за которого проголосовали 1003 человека, или 6,1%.

Далее расположились Игорь Денисов — 643 голоса, или 3,9%, а также Михаил Лысов — 458 голосов, или 2,8%.

Всего в голосовании приняли участие 16 353 человека.

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