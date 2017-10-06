«Зобнин очень близок к общей группе»
Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов в интервью «СЭ» рассказал о состоянии травмированных футболистов.
Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов в интервью «СЭ» рассказал о состоянии травмированных футболистов.
РОМАН РВЕТСЯ В БОЙ, МЫ СТАРАЕМСЯ ПЕРЕСТРАХОВАТЬСЯ
— Команда в среду вышла из
— Хотел бы сразу сказать о Самедове. Много вопросов возникло после матча с «Уралом» — в результате той тревожной ситуации, когда Саша упал и потерял сознание после единоборства. Думали, менять ли его по ходу игры. Ответственность и опыт врача Андрея Багдасаряна позволили принять решение, что хавбек может продолжить встречу. После финального свистка еще раз осмотрели Сашу, проверили всю неврологическую симптоматику. Затем полузащитник уехал в сборную, мы навестили его там и беседовали с врачами национальной команды. Самедова дополнительно обследовали с помощью МРТ и электроэнцефалографии. Все в порядке, он чувствует себя хорошо, готовится к матчам без ограничений.
— Велика ли была опасность?
— Она всегда есть. Сравнить ситуацию могу с боксом, когда спортсмен попадает в нокдаун. И в течение нескольких секунд рефери и врач на ринге должны взять на себя очень большую ответственность: либо снимать человека с боя, либо разрешить продолжить его. С Самедовым случилось то же самое, но риск оказался оправданным.
— Как продвигается реабилитация Романа Зобнина?
— Очень хорошо. Восстановление идет с опережением графика, мы в
— С момента хирургического вмешательства прошло всего четыре месяца — это аномальные сроки или в вашей практике случалось нечто подобное? И что позволяет так быстро восстановиться?
— Прекрасная техника операции прежде всего. Была применена самая современная методика,
— Есть ли опасность рецидива?
— Она всегда существует у футболиста, который перенес операцию по пластике крестообразной связки. Нужно быть очень внимательным.
— Зобнин начнет тренироваться в общей группе в ближайшую неделю?
— Да, это так. Работу планируется вести с ограничениями, о которых я уже упомянул.
ЕСТЬ НАДЕЖДА, ЧТО ГЛУШАКОВ БУДЕТ ГОТОВ ИГРАТЬ В БЛИЖАЙШЕМ ТУРЕ
— «Спартак» сменил клинику и стал оперировать игроков не в Германии, а в Италии. Почему?
— Вы помните, у нас возникали проблемы у ряда футболистов — Ромулу, Гатагов, Каюмов, Паршивлюк. Все они ложились под нож хирургов в Германии — в разных клиниках. Методики, которые там применялись, нас не вполне устраивали. Не радовало число осложнений. Не хочу бросить камень в огород непосредственно врачей, но выбор клиники — наше право.
— Как проходит восстановление Тигиева и Тимофеева?
— Тимофеев получил травму в августе, в конце того месяца перенес операцию. Все идет нормально, но срок возвращения в общую группу —
— Перейдем к менее тяжелым случаям. У Зе Луиша травмирована мышца живота, и восстановление длится около месяца. Как быстро форвард сможет поправиться?
— Сейчас у него значительное улучшение. Помимо лечения Зе проводит интенсивные занятия в тренажерном зале под контролем
— Каков же прогноз — когда форвард вернется в строй?
— Здесь можно говорить о целом ряде футболистов — Зе Луише, Глушакове, Промесе, Джано. После паузы на матчи сборных все они должны быть готовы к работе в общей группе.
— У Глушакова повреждение задней поверхности бедра. Насколько известно, восстановление в таких случаях занимает две недели. Денис пропустит больше — с ним перестраховались?
— Нет. Есть разные травмы бедра. По данным МРТ, у Дениса повреждение второй степени полуперепончатой мышцы. Это довольно длительный срок —
— Джано уехал в сборную Грузии. Но у него ведь травма.
— Да, но это не значит, что там наш футболист станет участвовать во всех тренировках и выйдет на поле в официальных встречах. Играть он, скорее всего, не будет. Мы на связи с докторами. Отдельно выскажусь о том, отпускать или нет травмированных в национальные команды. Если вопрос ставить в юридической плоскости, то мы однозначно не можем удерживать футболиста в клубе, даже если у него повреждение. В то же время информируем о нем врача сборной, и уже на месте принимается решение — вернуть игрока или продолжать лечение на базе сборной. У нас очень хороший контакт с врачом грузинской команды, у Джано хорошая динамика выздоровления, характер его травмы — частичное повреждение связок левого голеностопного сустава — тот самый сустав, который был прооперирован, и мы проявляем осторожность.
КВИНСИ ОСТАЛСЯ В МОСКВЕ, РАБОТАЛ В ТАРАСОВКЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
— У Промеса ситуация противоположная — он остался в Москве. Почему?
— Мы всегда на связи с врачом голландской сборной. Он проинформировал тренера о травме, нам ответили, что Промесу нет необходимости приезжать на сбор. Квинси работал в Тарасовке каждый день, за исключением одного выходного.
— Каков характер повреждения у голландца?
— Травма задней поверхности бедра — полусухожильная мышца. И тоже есть надежда, что он вернется в ближайшем туре.
— Есть точка зрения, что частые проблемы с задней поверхностью бедра обусловлены невезением — мол, злой рок. Какого мнения придерживаетесь вы?
— Людям с высшим медицинским образованием
— Артем Ребров избежал операции. Как у вратаря дела с коленом?
— У Артема частичное повреждение задней крестообразной связки колена. Слово «частичное» означает, что это не операционный случай. Такие вещи лечатся консервативно. У Реброва очень хорошая динамика, он сам отмечает улучшение состояния. По срокам трудно сказать — думаю, что счет идет на недели, но никак не на месяцы.