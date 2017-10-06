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00:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зобнин очень близок к общей группе»

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов в интервью «СЭ» рассказал о состоянии травмированных футболистов.

Источник: Спорт-Экспресс

РОМАН РВЕТСЯ В БОЙ, МЫ СТАРАЕМСЯ ПЕРЕСТРАХОВАТЬСЯ

— Команда в среду вышла из мини-отпуска и начала подготовку к матчу 13-го тура с «Ахматом». Как дела у игроков, которые находятся на больничном?

— Хотел бы сразу сказать о Самедове. Много вопросов возникло после матча с «Уралом» — в результате той тревожной ситуации, когда Саша упал и потерял сознание после единоборства. Думали, менять ли его по ходу игры. Ответственность и опыт врача Андрея Багдасаряна позволили принять решение, что хавбек может продолжить встречу. После финального свистка еще раз осмотрели Сашу, проверили всю неврологическую симптоматику. Затем полузащитник уехал в сборную, мы навестили его там и беседовали с врачами национальной команды. Самедова дополнительно обследовали с помощью МРТ и электроэнцефалографии. Все в порядке, он чувствует себя хорошо, готовится к матчам без ограничений.

— Велика ли была опасность?

— Она всегда есть. Сравнить ситуацию могу с боксом, когда спортсмен попадает в нокдаун. И в течение нескольких секунд рефери и врач на ринге должны взять на себя очень большую ответственность: либо снимать человека с боя, либо разрешить продолжить его. С Самедовым случилось то же самое, но риск оказался оправданным.

— Как продвигается реабилитация Романа Зобнина?

— Очень хорошо. Восстановление идет с опережением графика, мы в какой-то степени стараемся перестраховаться. Сам Зобнин рвется в бой. В ближайшее время Роман начнет частично тренироваться в общей группе — разминаться, выполнять некоторые игровые упражнения. Но пока без единоборств. Хавбеку еще предстоят некоторые изометрические исследования — в частности, проверка силы мышц, чтобы сравнить со здоровой ногой.

Роман ЗОБНИН пока вынужден наблюдать за игрой своей команды с трибуны | Источник: Спорт-Экспресс

— С момента хирургического вмешательства прошло всего четыре месяца — это аномальные сроки или в вашей практике случалось нечто подобное? И что позволяет так быстро восстановиться?

— Прекрасная техника операции прежде всего. Была применена самая современная методика, из-за которой мы сменили клинику. В последние несколько лет оперируемся в Риме у хирурга Мариани. Плюс желание Романа, воля, невероятная работоспособность. И, конечно, правильная методика восстановления. Все вместе дало такой результат. В нашей практике столь быстрого возвращения в строй пока не случалось, в мировой практике подобные эпизоды, пусть и единичные, имели место. Мы не гонимся за рекордами, все нужно тщательно взвешивать.

— Есть ли опасность рецидива?

— Она всегда существует у футболиста, который перенес операцию по пластике крестообразной связки. Нужно быть очень внимательным.

— Зобнин начнет тренироваться в общей группе в ближайшую неделю?

— Да, это так. Работу планируется вести с ограничениями, о которых я уже упомянул.

Денис ГЛУШАКОВ | Источник: Спорт-Экспресс

ЕСТЬ НАДЕЖДА, ЧТО ГЛУШАКОВ БУДЕТ ГОТОВ ИГРАТЬ В БЛИЖАЙШЕМ ТУРЕ

— «Спартак» сменил клинику и стал оперировать игроков не в Германии, а в Италии. Почему?

— Вы помните, у нас возникали проблемы у ряда футболистов — Ромулу, Гатагов, Каюмов, Паршивлюк. Все они ложились под нож хирургов в Германии — в разных клиниках. Методики, которые там применялись, нас не вполне устраивали. Не радовало число осложнений. Не хочу бросить камень в огород непосредственно врачей, но выбор клиники — наше право.

— Как проходит восстановление Тигиева и Тимофеева?

— Тимофеев получил травму в августе, в конце того месяца перенес операцию. Все идет нормально, но срок возвращения в общую группу — январь-февраль следующего года. С Тигиевым ситуация неплохая — сейчас он проходит реабилитацию в клинике. Возвращается в Москву 15 октября, восстановление протекает без осложнений.

— Перейдем к менее тяжелым случаям. У Зе Луиша травмирована мышца живота, и восстановление длится около месяца. Как быстро форвард сможет поправиться?

— Сейчас у него значительное улучшение. Помимо лечения Зе проводит интенсивные занятия в тренажерном зале под контролем физиотерапевтов-реабилитологов. Его восстановление отбросила назад неприятная история с ребенком. Проблемы серьезные, не дай бог кому такие. К счастью, сейчас они решились. Зе был очень озабочен, поэтому процесс реабилитации приостановился.

— Каков же прогноз — когда форвард вернется в строй?

— Здесь можно говорить о целом ряде футболистов — Зе Луише, Глушакове, Промесе, Джано. После паузы на матчи сборных все они должны быть готовы к работе в общей группе.

— У Глушакова повреждение задней поверхности бедра. Насколько известно, восстановление в таких случаях занимает две недели. Денис пропустит больше — с ним перестраховались?

— Нет. Есть разные травмы бедра. По данным МРТ, у Дениса повреждение второй степени полуперепончатой мышцы. Это довольно длительный срок — три-четыре недели как минимум. У нас, кстати, есть утвержденные нормативы, и этот случай в них вписывается. Травму Глушаков получил 13 сентября, и есть твердая надежда, что он будет готов к ближайшему туру.

— Джано уехал в сборную Грузии. Но у него ведь травма.

— Да, но это не значит, что там наш футболист станет участвовать во всех тренировках и выйдет на поле в официальных встречах. Играть он, скорее всего, не будет. Мы на связи с докторами. Отдельно выскажусь о том, отпускать или нет травмированных в национальные команды. Если вопрос ставить в юридической плоскости, то мы однозначно не можем удерживать футболиста в клубе, даже если у него повреждение. В то же время информируем о нем врача сборной, и уже на месте принимается решение — вернуть игрока или продолжать лечение на базе сборной. У нас очень хороший контакт с врачом грузинской команды, у Джано хорошая динамика выздоровления, характер его травмы — частичное повреждение связок левого голеностопного сустава — тот самый сустав, который был прооперирован, и мы проявляем осторожность.

Квинси ПРОМЕС | Источник: Спорт-Экспресс

КВИНСИ ОСТАЛСЯ В МОСКВЕ, РАБОТАЛ В ТАРАСОВКЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

— У Промеса ситуация противоположная — он остался в Москве. Почему?

— Мы всегда на связи с врачом голландской сборной. Он проинформировал тренера о травме, нам ответили, что Промесу нет необходимости приезжать на сбор. Квинси работал в Тарасовке каждый день, за исключением одного выходного.

— Каков характер повреждения у голландца?

— Травма задней поверхности бедра — полусухожильная мышца. И тоже есть надежда, что он вернется в ближайшем туре.

— Есть точка зрения, что частые проблемы с задней поверхностью бедра обусловлены невезением — мол, злой рок. Какого мнения придерживаетесь вы?

— Людям с высшим медицинским образованием как-то некрасиво все сваливать на несчастные случаи или черный глаз. Надо сказать о том, что мы разбираем травмы, делаем биохимический анализ крови, видим, что есть определенная нагрузка в соответствии с тренировочным планом. Он выполняется, но в связи с большим количеством игр и интенсивностью занятий повреждения, к сожалению, стали носить системный характер. Далек от мысли подвергать критике кого-то из тренеров, это совершенно не моя задача. Могу оценивать только работу медицинского штаба, физиотерапевтов и реабилитологов. Но что есть, то есть. Факты налицо.

— Артем Ребров избежал операции. Как у вратаря дела с коленом?

— У Артема частичное повреждение задней крестообразной связки колена. Слово «частичное» означает, что это не операционный случай. Такие вещи лечатся консервативно. У Реброва очень хорошая динамика, он сам отмечает улучшение состояния. По срокам трудно сказать — думаю, что счет идет на недели, но никак не на месяцы.

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