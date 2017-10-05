Поможет ли «Динамо» ультиматум фанатов?

Источник: Спорт-Экспресс

«Болельщик всегда прав!».

К этому утверждению относятся по-разному. Многие считают, что раз они заплатили за билет, то их команда просто обязана радовать победами и красивой игрой, а все остальное — по барабану. Вот почему, если это не происходит, если она, прихрамывая, ковыляет в чемпионате, то разгневанные фанаты считают это оскорблением собственных чести и достоинства. И готовы потребовать от футболистов и тренеров ответа, почему те, наплевав на потраченные болельщицкие рубли, не отрабатывают на поле свои. Тут в ход может пойти все: оскорбительные баннеры, матерные кричалки, а в качестве вершины протестного возмущения — демонстративное покидание трибун. Это в Черкизове и сделала группа товарищей из актива фанов «Динамо», которое на момент ухода поклонников бело-голубых со стадиона громил «Локомотив».

Вскоре в появившемся в соцсетях «меморандуме» болельщики объяснили этот шаг «безволием и отсутствием результатов». И в категорической форме потребовали «разговора о сложившейся ситуации», пригрозив, что с этой целью могут сами выйти на команду. А заодно припугнув, что если ультиматум до ближайшего домашнего матча не будет принят, то «мы откажемся от поддержки до того момента, пока команда и руководители не выйдут с нами на диалог».

Нечто подобное, только без трибунного демарша, уже было в 2012 году, когда дела у «Динамо» также шли неважно. Тогда фанаты появились на базе в Новогорске, и, не стесняясь в выражениях, потребовали срочно выправить ситуацию. Сработало — в следующих 12 матчах были одержаны 10 побед и занято итоговое 7-е место, о котором сейчас бело-голубые могут только в мечтать.

Так почему бы и сейчас не повторить тот прием? Но возникает вопрос — почему фанаты обвиняют футболистов в «безволии и категорическом несоответствии текущего положения дел предсезонным обещаниям»? Безусловно, поражение от принципиального соперника всегда обидно. Но уж в том, что команда не билась, не сражалась до последних минут, обвинить ее лично у меня язык не поворачивается. Пример тому тяжелая травма выбывшего на месяц Соу, не щадившие себя в стыках Хольмен, Шуньич, Терехов, Тьям, Зотов. А два момента у Луценко, в которых «Локомотив» выручил Гильерме, разве не показатель? Разве это похоже на безволие, о котором кричат авторы послания?

Кстати, позднее Юрий Семин сказал мне, что победа далась «Локо» нелегко, поскольку все 90 минут соперник был неуступчив и сражался до последнего. Но те, кто, бросив команду, с вызовом хлопнул дверью на трибунах, всего этого не видели.

С одной стороны, их можно понять — люди ждали иного результата. Но будем объективны — на сегодня «Динамо» уступает «Локомотиву» в классе исполнителей. Добавьте сюда потерю забивного Кирилла Панченко, и злосчастные 0:3 станут объяснимы.

А если разгневанные фанаты хотят узнать, как клуб дошел до жизни такой, то пусть перечитают в «СЭ» интервью первого лица общества «Динамо» Владимира Стржалковского.

Теперь об еще одной претензии авторов послания — несоответствия нынешнему положению и предсезонным обещаниям. Насколько известно, золотых гор перед чемпионатом никто и не сулил. Речь шла о том, чтобы закрепиться в премьер-лиге, обкатать и усилить игру. И если вспомнить жаркие ничьи с призерами — «Спартаком», ЦСКА и «Зенитом», в которых команда не уступила, то Юрий Калитвинцев эту линию, как может, старается выдерживать. Да, с «Локо» не получилось. Но впереди еще 18 туров.

А теперь — о венчающем заявление ультиматуме. Как тут не вспомнить далекий 1958-й, когда «Динамо» легендарного Михаила Якушина в середине чемпионата также находилось в зоне вылета, но закончило его вторым. И прежде всего благодаря болельщикам!