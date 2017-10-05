Врач «Динамо» ожидает, что Панченко полностью восстановится к марту

Источник: РИА "Новости"

Форвард получил травму передней крестообразной связки коленного сустава и был заменен в матче 10-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (0:1), прошедшем 15 сентября. 27-летний футболист покинул поле на носилках. Через несколько дней он был прооперирован.

«Пока идет только первичный реабилитационный процесс, — сказал Ярдошвили. — Была операция по поводу пластики передней крестообразной связки и частичной пластики латеральной связки, все прошло великолепно. Сейчас Панченко работает в римской клинике, в Москву он прилетит 12 октября, после чего станет заниматься на нашей базе в Новогорске. Мы ждем форварда в полной боевой готовности в марте, даже если все будет идти очень хорошо, форсировать сроки не станем».