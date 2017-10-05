Кокорин: рекордсмен России, лучший в Европе
Сверхрезультативный старт сезона в исполнении Александра Кокорина позволил ему не только превзойти российские рекорды, но и стать одним из лучших бомбардиров всей Европы.
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Впереди Это’О и Смолова
Форвард «Зенита» отличился в стартовой игре сезона — 16 июля установил итоговый счет в Хабаровске в 1-м туре
Ну, а с тех пор, как российский чемпионат перешел на схему «осень-весна», Кокорин стал лишь пятым бомбардиром, которому до конца сентября удалось забить двузначное количество голов. Любопытно, что «первооткрывателем» оказался камерунец Самюэль Это’О. В составе «Анжи"-2012/13 он за это время успел «настрелять» 11 мячей в 16 матчах. Во многом его результативной игре поспособствовало успешное выступление в Лиге Европы, где махачкалинцы одержали 6 побед с общим счетом 15:0 и лишь после этого сыграли вничью с «Удинезе» (1:1 в гостях). Это’О тогда предпочитал двойные залпы: он успел оформить 4 дубля.
Старт сезона-2013/14 стал звездным часом Данни. Португалец тоже забил 11 голов, затратив на это на одну игру больше. Тогда же он единственный раз за 12 лет в России сделал
В те же сроки в «Рубине» разыгрался Саломон Рондон, который в 15 официальных матчах отличился 10 раз (по 5 в
Невероятно, но и свой единственный полный сезон в
Наступил прошлый сезон, и всех своих предшественников переплюнул Федор Смолов. С учетом двух игр за сборную России он к концу сентября забил 12 голов в 14 матчах. Заодно стал автором первого мяча команды Станислава Черчесова. И лишь в четырех играх уходил с поля без забитого гола. Феерическую игру Смолова смогла остановить только травма, полученная в первом тайме матча Лиги Европы против «Ниццы» (5:2 дома). Но даже тогда форвард успел отметиться забитым мячом. Смолов пропустил более 50 дней, но эта вынужденная пауза не помешала ему во второй раз подряд стать лучшим бомбардиром РФПЛ.
Кокорин к концу нынешнего сентября забил 14 мячей. 15-й — уже в первый день следующего месяца. Любой из этих результатов превосходит прошлогодний Смолова. Зато гол № 15 позволил форварду «Зенита» оказаться во главе списка лучших клубных бомбардиров сезона-2017/18 по всей Европе!
Результативнее Месси и Обамеянга
Конечно, сравнение Кокорина с главными голеадорами европейских клубов не совсем корректно.
Роланд Варга
«Ференцварош», Венгрия
15 голов.
Столько же, сколько россиянин, забил только форвард «Ференцвароша» и сборной Венгрии. Для него, к слову, сезон начался даже раньше — первый матч первого раунда Лиги Европы состоялся еще 29 июня. Правда, добиться серьезных успехов в еврокубках «Ференцварошу» не удалось: уже во втором раунде он уступил датскому «Мидтьюлланну», который в итоге тоже не смог добраться до группового этапа. Варга же забил в Лиге Европы 3 мяча.
Зато в 11 турах национального чемпионата форвард отличился 12 раз. Впрочем, нельзя не отметить, что по своему уровню первенство Венгрии
Лионель Месси
«Барселона», Испания
14 голов.
Месси, конечно, уникум. И нет никаких сомнений в том, что по итогам сезона (если обойдется без травм и без исключения «Барселоны» из чемпионата Испании) он забьет больше и Кокорина, и Варги, и, пожалуй, любого другого игрока любого европейского клуба. Бомбардирский темп, который взял лидер атак «Барсы», поражает: свои 14 мячей он забил всего за 11 игр! А в чемпионате Испании записал на свой счет 11 голов за 7 туров!
Невероятно, но своего результата Месси добился всего за 6 матчей. В домашних матчах примеры он сделал покер (с «Эйбаром» — 6:1) и
Игорь Ангуло
«Гурник», Польша
14 голов.
Столько же, сколько и Месси, забил испанский форвард польского «Гурника». И тоже сделал это в 11 матчах (12 голов за 10 игр в чемпионате страны и дубль в единственной встрече на Кубок). В активе Ангуло уже есть пара
Чиро Иммобиле
«Лацио», Италия
13 голов.
Блестяще стартовал в этом сезоне форвард «Лацио» и сборной Италии. В его активе 13 голов всего за 10 матчей, причем первая игра Иммобиле состоялась только в середине августа — 13-го числа. В ней форвард сделал дубль, а «Лацио» завоевал Суперкубок Италии, обыграв «Ювентус» (3:2). Дважды Иммобиле отличился и в двух встречах Лиги Европы, а в серии А за 7 туров забил 9 мячей, оформив
«Боруссия» Д, Германия
13 голов.
Лучший бомбардир бундеслиги-2016/17 (31 мяч) не прочь завоевать этот титул второй год подряд. В 7 турах габонец забил 8 голов, отметившись
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