Кокорин: рекордсмен России, лучший в Европе

Впереди Это’О и Смолова

Форвард «Зенита» отличился в стартовой игре сезона — 16 июля установил итоговый счет в Хабаровске в 1-м туре премьер-лиги (2:0). А спустя ровно два с половиной месяца, 1 октября, забил один из двух мячей своего клуба в гостевой встрече с «Анжи» (2:2). За 18 матчей во всех турнирах Кокорин поразил ворота соперников 15 раз. Это, между прочим, повторение личного рекорда для полного сезона: столько же раз отличился Кокорин-2013/14, когда выступал за «Динамо». Но даже тогда 10 мячей были забиты в премьер-лиге, а 5 остальных — в составе национальной команды. За сборную России Кокорин должен выйти на поле уже в ближайшую субботу. А на то, чтобы довести свой результат до заоблачного по российским меркам, у него впереди почти 7 с половиной (!) месяцев: последний тур РФПЛ намечен на 13 мая.

Ну, а с тех пор, как российский чемпионат перешел на схему «осень-весна», Кокорин стал лишь пятым бомбардиром, которому до конца сентября удалось забить двузначное количество голов. Любопытно, что «первооткрывателем» оказался камерунец Самюэль Это’О. В составе «Анжи"-2012/13 он за это время успел «настрелять» 11 мячей в 16 матчах. Во многом его результативной игре поспособствовало успешное выступление в Лиге Европы, где махачкалинцы одержали 6 побед с общим счетом 15:0 и лишь после этого сыграли вничью с «Удинезе» (1:1 в гостях). Это’О тогда предпочитал двойные залпы: он успел оформить 4 дубля.

Старт сезона-2013/14 стал звездным часом Данни. Португалец тоже забил 11 голов, затратив на это на одну игру больше. Тогда же он единственный раз за 12 лет в России сделал хет-трик — в Нижнем Новгороде с «Волгой» (3:1). И забил свой 50-й гол в премьер-лиге — в домашнем матче «Зенита» против «Спартака» (4:2).

В те же сроки в «Рубине» разыгрался Саломон Рондон, который в 15 официальных матчах отличился 10 раз (по 5 в премьер-лиге и в Лиге Европы). Одним из самых памятных оказался победный гол в домашней встрече с «Зенитом» (2:1), забитый на 95-й минуте. В результате 2014 год венесуэлец начал уже в питерском клубе. А в первый день осени-2013 Рондон оформил и свой первый хет-трик в России — в гостевом поединке с «Уралом» (3:0).

Невероятно, но и свой единственный полный сезон в Санкт-Петербурге Рондон начал точно так же — 10 мячей до конца сентября за те же 15 встреч. Впрочем, забивать венесуэльскому форварду было явно попроще, чем в Казани. Достаточно сказать, что за 8 стартовых туров «Зенит» отличился 26 раз. Рондон же поразил ворота соперников в 7 матчах — и в 6 записал на свой счет победный гол! Не обошелся без очередного хет-трика — в Ростове-на-Дону (5:0). Тем не менее, 10-й мяч забил в Кубке России — в гостях в ворота «Анжи» (2:1).

Наступил прошлый сезон, и всех своих предшественников переплюнул Федор Смолов. С учетом двух игр за сборную России он к концу сентября забил 12 голов в 14 матчах. Заодно стал автором первого мяча команды Станислава Черчесова. И лишь в четырех играх уходил с поля без забитого гола. Феерическую игру Смолова смогла остановить только травма, полученная в первом тайме матча Лиги Европы против «Ниццы» (5:2 дома). Но даже тогда форвард успел отметиться забитым мячом. Смолов пропустил более 50 дней, но эта вынужденная пауза не помешала ему во второй раз подряд стать лучшим бомбардиром РФПЛ.

Кокорин к концу нынешнего сентября забил 14 мячей. 15-й — уже в первый день следующего месяца. Любой из этих результатов превосходит прошлогодний Смолова. Зато гол № 15 позволил форварду «Зенита» оказаться во главе списка лучших клубных бомбардиров сезона-2017/18 по всей Европе!

Результативнее Месси и Обамеянга

Конечно, сравнение Кокорина с главными голеадорами европейских клубов не совсем корректно. Во-первых, потому, что наша премьер-лига стартовала раньше большинства других чемпионатов Старого Света. Во-вторых, бомбардирам ведущих команд не нужно было играть в квалификационных раундах Лиги чемпионов или Лиги Европы — они туда попали без отбора. Посему «Зенит» и провел на данный момент слишком много матчей по сравнению с другими клубами. Впрочем, это не умаляет заслуги Кокорина: по забитым голам за клуб в новом сезоне он сейчас делит первое место!

Роланд Варга

«Ференцварош», Венгрия

15 голов.

Столько же, сколько россиянин, забил только форвард «Ференцвароша» и сборной Венгрии. Для него, к слову, сезон начался даже раньше — первый матч первого раунда Лиги Европы состоялся еще 29 июня. Правда, добиться серьезных успехов в еврокубках «Ференцварошу» не удалось: уже во втором раунде он уступил датскому «Мидтьюлланну», который в итоге тоже не смог добраться до группового этапа. Варга же забил в Лиге Европы 3 мяча.

Зато в 11 турах национального чемпионата форвард отличился 12 раз. Впрочем, нельзя не отметить, что по своему уровню первенство Венгрии все-таки уступает нашей премьер-лиге. Да и результативность в нем явно выше. И хотя Варге на свои 15 голов затратил на 4 матча меньше, между ним и Кокориным есть одно существенное отличие: российский форвард все голы забил с игры, а венгерский трижды отличился с пенальти.

Лионель Месси

«Барселона», Испания

14 голов.

Месси, конечно, уникум. И нет никаких сомнений в том, что по итогам сезона (если обойдется без травм и без исключения «Барселоны» из чемпионата Испании) он забьет больше и Кокорина, и Варги, и, пожалуй, любого другого игрока любого европейского клуба. Бомбардирский темп, который взял лидер атак «Барсы», поражает: свои 14 мячей он забил всего за 11 игр! А в чемпионате Испании записал на свой счет 11 голов за 7 туров!

Невероятно, но своего результата Месси добился всего за 6 матчей. В домашних матчах примеры он сделал покер (с «Эйбаром» — 6:1) и хет-трик (с «Эспаньолом» — 5:0). А еще трижды (в том числе, с «Ювентусом» в Лиге чемпионов) оформлял дубль. Между прочим, 9 из своих 14 мячей Месси забил всего за 10 дней — в 4 играх в середине сентября.

Игорь Ангуло

«Гурник», Польша

14 голов.

Столько же, сколько и Месси, забил испанский форвард польского «Гурника». И тоже сделал это в 11 матчах (12 голов за 10 игр в чемпионате страны и дубль в единственной встрече на Кубок). В активе Ангуло уже есть пара хет-триков в первенстве Польши-2017/18. Но нельзя не заметить, что в сентябре он заметно сбавил обороты. Сезон в этой стране начался приблизительно в те же сроки, что и в России — в середине июля. И до конца лета испанец успел отличиться в чемпионате 10 раз. А вот в сентябре — лишь дважды.

Чиро Иммобиле

«Лацио», Италия

13 голов.

Блестяще стартовал в этом сезоне форвард «Лацио» и сборной Италии. В его активе 13 голов всего за 10 матчей, причем первая игра Иммобиле состоялась только в середине августа — 13-го числа. В ней форвард сделал дубль, а «Лацио» завоевал Суперкубок Италии, обыграв «Ювентус» (3:2). Дважды Иммобиле отличился и в двух встречах Лиги Европы, а в серии А за 7 туров забил 9 мячей, оформив хет-трик в ворота «Милана» (4:1). Стоит напомнить, что этот нападающий стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии-2013/14. Тогда, выступая за «Торино», Иммобиле забил 22 гола.

Пьер-Эмерик Обамейанг

«Боруссия» Д, Германия

13 голов.