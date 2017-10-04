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4 октября 2017, 22:49 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Экс-президент «Рубина» рассказал, как состоялся приход Бердыева

Бывший президент «Рубина» Камиль Исхаков поведал журналистам, как казанскому клубу удалось пригласить в 2001 году российского специалиста Курбана Бердыева.

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«Бердыев очень интересный человек по своей натуре. Он не хотел переходить к нам, в Казань, потому что у него был такой же клуб в Смоленске — «Кристалл», и он там нормально работал. Он был недоволен только одним — в Смоленске нет ни одной мечети. Да-да, это и перетянуло всю нашу борьбу за этого человека, когда мы брали его на тренерскую работу.

У него внутреннее состояние — истинный мусульманин, до мозга костей, а значит, он понимает, что читать намаз одному дома тоже можно, но, когда ты в мечети, в общем количестве людей, это для всего полезнее. И его это перебороло, тогда он и пришел к нам, и мы смогли построить такие отношения. Поэтому было полное доверие в его работе и оказание помощи, и симбиоз в таком виде, конечно, помогал. Помог нам сразу, с первого года, занять третье место, а потом уже все остальные моменты.

Бердыев очень много работал над собой и очень много работает над ребятами. Вот даже если мы сейчас оцениваем игру команды не так высоко по результатам, которых они добиваются, но если заглянуть внутрь, то увидим, что у нас уже начинает неплохо формироваться команда. Ведь играет и побеждает команда, а не отдельные игроки. Вот команда у нас уже собирается, они уже начинают понимать друг друга. Если вы посмотрите на поле, они уже как бы друг друга чувствуют в каком-то смысле. В этом году надеяться и ждать каких-то больших результатов будет несправедливо. Мы должны сейчас набраться воздуха, терпения, переживать за каждую неудачу, но не более того. И не делать преждевременных выводов на своих переживаниях, — цитирует Исхакова Shtat.

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