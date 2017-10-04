Экс-президент «Рубина» рассказал, как состоялся приход Бердыева

«Бердыев очень интересный человек по своей натуре. Он не хотел переходить к нам, в Казань, потому что у него был такой же клуб в Смоленске — «Кристалл», и он там нормально работал. Он был недоволен только одним — в Смоленске нет ни одной мечети. Да-да, это и перетянуло всю нашу борьбу за этого человека, когда мы брали его на тренерскую работу.

У него внутреннее состояние — истинный мусульманин, до мозга костей, а значит, он понимает, что читать намаз одному дома тоже можно, но, когда ты в мечети, в общем количестве людей, это для всего полезнее. И его это перебороло, тогда он и пришел к нам, и мы смогли построить такие отношения. Поэтому было полное доверие в его работе и оказание помощи, и симбиоз в таком виде, конечно, помогал. Помог нам сразу, с первого года, занять третье место, а потом уже все остальные моменты.