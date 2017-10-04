КДК РФС оштрафовал «Зенит» на 310 тысяч рублей, «Спартак» — на 140 тысяч
МОСКВА, 4 окт —
Р-Спорт. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС оштрафовал санкт-петербургский «Зенит» на 310 тысяч рублей за поведение болельщиков на матче 1/16 финала Кубка России с санкт-петербургским «Динамо», московский «Спартак» заплатит штраф в размере 140 тысяч рублей по итогам матча чемпионата России с екатеринбургским «Уралом», сообщается на официальном сайте РФС.
«Зенит» наказан за использование и бросание зрителями на стадионе пиротехнических изделий (300 тысяч) и скандирование зрителями оскорбительных выражений (10 тысяч) во время матча, который состоялся 21 сентября и завершился поражением «сине-бело-голубых» в дополнительное время со счетом 2:3.
«Спартак» дома в 12-м туре РФПЛ в субботу победил «Урал» со счетом 2:0. «Красно-белые» оштрафованы на 80 тысяч рублей за скандирование зрителями оскорбительных выражений, на 60 тысяч — за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию.
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|21.09.2017 20:00
|Зрители 37123
|Плей-офф: 1/16 финала
|Санкт-Петербург
|Динамо СПб
|3:2 ДВ
|Зенит
|Основное время: 2:2 (2:0)
|Александр Точилин
|Роберто Манчини
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|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|1
|Главный судья
|Павел Кукуян (Сочи, Россия)
|Боковой судья
|Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
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