«Зенит» наказан за использование и бросание зрителями на стадионе пиротехнических изделий (300 тысяч) и скандирование зрителями оскорбительных выражений (10 тысяч) во время матча, который состоялся 21 сентября и завершился поражением «сине-бело-голубых» в дополнительное время со счетом 2:3.

«Спартак» дома в 12-м туре РФПЛ в субботу победил «Урал» со счетом 2:0. «Красно-белые» оштрафованы на 80 тысяч рублей за скандирование зрителями оскорбительных выражений, на 60 тысяч — за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию.