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4 октября 2017, 21:56 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

КДК РФС оштрафовал «Зенит» на 310 тысяч рублей, «Спартак» — на 140 тысяч

МОСКВА, 4 окт — Р-Спорт. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС оштрафовал санкт-петербургский «Зенит» на 310 тысяч рублей за поведение болельщиков на матче 1/16 финала Кубка России с санкт-петербургским «Динамо», московский «Спартак» заплатит штраф в размере 140 тысяч рублей по итогам матча чемпионата России с екатеринбургским «Уралом», сообщается на официальном сайте РФС.

«Зенит» наказан за использование и бросание зрителями на стадионе пиротехнических изделий (300 тысяч) и скандирование зрителями оскорбительных выражений (10 тысяч) во время матча, который состоялся 21 сентября и завершился поражением «сине-бело-голубых» в дополнительное время со счетом 2:3.

«Спартак» дома в 12-м туре РФПЛ в субботу победил «Урал» со счетом 2:0. «Красно-белые» оштрафованы на 80 тысяч рублей за скандирование зрителями оскорбительных выражений, на 60 тысяч — за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию.

Главный тренер грозненского «Ахмата» Олег Кононов наказан штрафом в размере 50 тысяч рублей за неучастие в обязательном флеш-интервью после окончания матча чемпионата России с «Тосно» (0:1).

21.09.2017 20:00 Зрители 37123 Плей-офф: 1/16 финала Санкт-Петербург
Динамо СПб 3:2 ДВ Зенит
Основное время: 2:2 (2:0)
Главные тренеры
Александр Точилин Роберто Манчини
Голы
38′ Артем Кулишев 32
43′ Максим Барсов 10
111′ Артем Кулишев 32
5 Леандро Паредес 60′
7 Дмитрий Полоз 62′
Составы
Денис Книга 14
Олег Бабенков 4
Игорь Юрганов 20
Андрей Бычков 25
32′ Евгений Песегов (к) 7
74′ Сандро Цвейба 5
Максим Барсов 10
Артем Кулишев 32
73′ Иван Соловьев 90
117′ Михаил Маркосов 9
84′ Максим Рогов 11
Михаил Коваленко 15
64′ Александр Коротаев 13
Павел Киреенко 55
1 Юрий Лодыгин
2 Александр Анюков (к)
3 Денис Терентьев
23 Миха Мевля 10′
25 Иван Новосельцев
10 Эмилиано Ариэль Ригони
5 Леандро Паредес
55 Кирилл Капленко 110′
18 Юрий Жирков 55′
14 Далер Кузяев
16 Кристиан Нобоа 113′
22 Артем Дзюба
7 Дмитрий Полоз 73′
11 Себастьян Дриусси
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 1
Судьи
Главный судья Павел Кукуян (Сочи, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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