Миллионы на ветер? Рейтинг трат на легионеров

Нужен он или нет? Если да, то какой? На волне разгромного поражения ЦСКА от «Манчестер Юнайтед» даже Валерий Газзаев высказался. Депутат Госдумы заявил, что выигрывать у сборных мира, собранных под клубными знаменами, с лимитом на легионеров просто нереально. Во вторник эта тема стала одной из самых резонансных после высказываний президента, о которых «Советский спорт» подробно писал.

На данный момент в России действует система «6+5», согласно которой на поле в составе команды РФПЛ может быть не более шести иностранцев. Недавно Виталий Мутко анонсировал грядущие перемены в лимите на легионеров. Изменению, по одной из версий, должно было подвергнуться количество футболистов с иностранным паспортом в заявке, а на поле вроде как можно выпускать кого угодно. Но у президента Российской Федерации на этот счет оказалось свое особое мнение. Виталий Мутко рассказал в интервью, что глава государства настаивает на ужесточении лимита и привлечении большего количества отечественных футболистов. Сам же Виталий Мутко отметил, что приветствует в РФПЛ только опытных иностранцев высокого уровня, которые смогут не только давать результат, но и научить уму-разуму наших игроков.

Если совместить положение команд в турнирной таблице, клубные успехи прошлого сезона и текущую стоимость иностранных игроков на трансферном рынке, то получается, что «подходящие» легионеры обитают в «Зените» и «Спартаке». Футболисты с иностранными паспортами оцениваются сайтом tranfermarkt в 76 и 74 млн евро соответственно. При этом в стане красно-белых их количество составляет 48% от клубной заявки, а в «Краснодаре» — все 50%. Как-то не сочетается высокий уровень «приезжих» и их желание делиться опытом с отечественными футболистами, не находите? Они просто вытесняют игроков из состава.

«Рубин», «Краснодар» и «Локомотив» идут следом, но имеют значение трансферной стоимости вдвое меньше. Что уж и говорить тогда о маленьких «СКА-Хабаровск» или «Тосно». Там, видимо, совсем никудышные иностранцы. В целом же трансферная стоимость всех зарубежных футболистов премьер-лиги составляет чуть более 350 млн евро.

Вопрос ежегодных трат на зарплаты зарубежных игроков стоит не менее остро. «Спартак» вынужден выложить более 22 млн евро ежегодно за основных легионеров. «Локомотив» — около 15 млн евро за Чорлуку, Эдера, Ари и Фернандеша. Если пофантазировать и представить, кого можно было бы купить на эти деньги, возникает весьма комичная картина. Вместо того же Эдера (5 млн евро) можно было приобрести парочку Бариновых и остались бы деньги на фуршет по случаю сделки, а Педро Роша (6 млн евро) стоит столько же, сколько 24 забивающих «Манчестеру» Кучаевых.

Все это, конечно, правильно. Вот только где взять эту толпу условных Кучаевых? Ее нет. И каким бы ни был лимит на легионеров, найти этих отечественных молодцов нереально, если детско-юношеский футбол и инфраструктура оставляют желать лучшего.

Сослаться на погодные условия? Можно. Но возьмем, к примеру, северную страну — Исландию, которая совершила грандиозный скачок в мировом футболе за последние годы. Страна начала массово строить манежи, чтобы играть в мяч круглый год. Молодые таланты? Пример той же Исландии и вечно стабильной Германии. Футбол — обязательная часть школьной и внешкольной программы. И не просто «бей-беги», а нормальные тренировки. Не хватает тренеров? Скандинавы не просто отправляли на стажировки специалистов за счет государства, но и стимулировали тренеров, имеющих лицензию, «рублем». Молодые специалисты получили социальную поддержку и льготы. Что имеем на выходе? И Германия, и Исландия удовлетворяют не только внутренний рынок, комплектуют успешные сборные, но и имеют немалый запас футболистов на экспорт.

Может быть, стоит направить часть денег из той суммы в 350 млн евро на развитие нашей внутренней кухни? Не гнаться за сиюминутным результатом, а смотреть на перспективу? Ведь даже законодательный фундамент для всего этого есть. В Уставе РФС черным по белому прописаны компенсации и выплаты детской футбольной школе и тренеру за дальнейшие трансферы профессионального футболиста. А помните те школы бразильского футбола в Краснодарском крае? Много ли талантов этот проект подарил отечественному футболу? Помнится, ребята из «ШФБР» мечтали отправить воспитанников на чемпионат мира. Что мы имеем в итоге — двух бразильцев-мастеров в сборной России: Гильерме и Марио Фернандеса.

На данный момент процент легионеров в РФПЛ близится к 40%. Были, конечно, времена, когда в «Динамо» на поле выходили только иностранные игроки. Но что изменилось с того времени? Легионеров стало меньше, а уровень наших игроков не вырос. Если ты можешь позволить себе комплект иностранцев за 75 млн евро, то ты на коне. Если нет, то извини, играй чем есть. Беда в том, что звездочки на отечественном небосклоне футбола зажигаются все реже. Но это не столько вина иностранцев, сколько внутренняя проблема нашего любимого футбола. В итоге получается, что и легионеры опытные жизненно необходимы, и, как сказал президент, российских футболистов надо привлекать, а где взять те две дюжины Кучаевых, так и не понятно.