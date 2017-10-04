Видеоповторы в РФПЛ. Сколько это стоит и когда начнут работать

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Напомним, сегодня стало известно о том, что правление лиги единогласно одобрило реализацию этой системы.

— Как прошло обсуждение?

— В повестке дня значился вопрос, исходя из поручения премьер-лиги о проведении аналитики по практике применения видеоповторов. Работник РФПЛ доложил о том, какие системы существуют, как они применяются, какие этапы необходимо пройти. Мы понимаем, что это прерогатива РФС, но учитывая поручение Виталия Леонтьевича (Мутко — Прим. «СЭ») проработать этот вопрос, это было сделано — в том числе с участием клубов РФПЛ, в частности «Краснодара». Правление, рассмотрев вопрос, решило, что это помощь судьям в решении спорных вопросов. И потому обратились в РФС.

— То есть теперь РФС должен заключить трехсторонний договор с ИФАБ и ФИФА, а реализация пройдет в три этапа?

— Да. Сначала договор, потом три этапа — подготовки и анализа, учебный и тестовый режим, после чего — уже в прямом эфире. В рекомендациях ФИФА сказано, сколько необходимо провести тестовых матчей. Если не ошибаюсь, в районе 20−23 матчей, чтобы обкатать оборудование и подготовить специалистов. Это достаточно емкий процесс.

— Когда может начаться прямой эфир?

— Мое мнение — если получится ко второй половине чемпионата (весне следующего года — Прим. «СЭ») провести соответствующие подготовительные мероприятия, это здорово. Но, наверное, речь стоит вести о следующем сезоне.

— Сколько стоит эта система?

— Сегодня генеральный директор ФК «Краснодар» и заместитель спортивного директора РФПЛ назвали сумму — в районе 200 тысяч евро. Это оборудование на один стадион.

— А если арендовать?

— Около 100 тысяч евро в год.

— Как это технически выглядит?

— Маленький чемоданчик, который подключается к камере основного вещателя. Есть разные примеры — в частности, бундеслиги, где вся информация стекается в единый центр. Но там есть проблемы с точки зрения телефонизации связи с Кельном, где расположен единый центр. Идеальный вариант — на месте, в специальной комнате на стадионе. Получается, нам необходимы 8 комплексов, которые должны располагаться на аренах во время проведения матчей.

— Кто будет платить за чемоданчики?

— Вопрос открыт, будем обсуждать с РФС. Есть ряд клубов, которые изъявили желание сами установить аппаратуру.