Видеоповторы в РФПЛ. Сколько это стоит и когда начнут работать
Президент
премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал о том, как в стране будет реализована система видеоповторов. Глава РФПЛ отметил, что до использования системы ВАР в прямом эфире необходимо проделать большой объем подготовительной работы.
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Напомним, сегодня стало известно о том, что правление лиги единогласно одобрило реализацию этой системы.
— Как прошло обсуждение?
— В повестке дня значился вопрос, исходя из поручения
— То есть теперь РФС должен заключить трехсторонний договор с ИФАБ и ФИФА, а реализация пройдет в три этапа?
— Да. Сначала договор, потом три этапа — подготовки и анализа, учебный и тестовый режим, после чего — уже в прямом эфире. В рекомендациях ФИФА сказано, сколько необходимо провести тестовых матчей. Если не ошибаюсь, в районе 20−23 матчей, чтобы обкатать оборудование и подготовить специалистов. Это достаточно емкий процесс.
— Когда может начаться прямой эфир?
— Мое мнение — если получится ко второй половине чемпионата (весне следующего года — Прим. «СЭ») провести соответствующие подготовительные мероприятия, это здорово. Но, наверное, речь стоит вести о следующем сезоне.
— Сколько стоит эта система?
— Сегодня генеральный директор ФК «Краснодар» и заместитель спортивного директора РФПЛ назвали сумму — в районе 200 тысяч евро. Это оборудование на один стадион.
— А если арендовать?
— Около 100 тысяч евро в год.
— Как это технически выглядит?
— Маленький чемоданчик, который подключается к камере основного вещателя. Есть разные примеры — в частности, бундеслиги, где вся информация стекается в единый центр. Но там есть проблемы с точки зрения телефонизации связи с Кельном, где расположен единый центр. Идеальный вариант — на месте, в специальной комнате на стадионе. Получается, нам необходимы 8 комплексов, которые должны располагаться на аренах во время проведения матчей.
— Кто будет платить за чемоданчики?
— Вопрос открыт, будем обсуждать с РФС. Есть ряд клубов, которые изъявили желание сами установить аппаратуру.
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