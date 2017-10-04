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4 октября 2017, 20:00 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Каррера рассказал о своём отношении к возможному введению системы видеоповторов

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью итальянскому изданию ITASportPress рассказал, поддержал ли бы он идею с введением системы видеоповторов в российской Премьер-Лиге.

Главный тренер Спартака <span class=error>Массимо</span> <span class=error>Каррера</span> в интервью итальянскому изданию ITASportPress рассказал поддержал ли бы он идею с введением системы <span class=error>видеоповторов</span> в российской <nobr>Премьер-Лиге.</nobr> Увеличить
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«Поддержал бы я идею с введением системы видеоповторов в РФПЛ? Тут я согласен с главным тренером “Ювентуса” Массимилиано Аллегри. Арбитры должны использовать эту систему только в определённых ситуациях. Например, при назначении пенальти или определении гола в ситуациях, когда нужно проверить, пересёк ли мяч линию ворот. Тогда эта система была бы полезной и для российских, и для итальянских судей», — сказал Каррера.

Ранее правление Российской футбольной Премьер-Лиги выступило за введение видеоповторов. Такое решение было принято в ходе заседания правления лиги, которое состоялось 4 октября.

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Каррера: «Спартак» не выбыл из чемпионской гонки с «Зенитом»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью итальянскому изданию ITASportPress рассказал о причинах неудачного старта сезона, а также выразил мнение, что команда не выбыла из чемпионской гонки с «Зенитом», который после 12 туров РФПЛ имеет преимущество в 11 очков перед красно-белыми.
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