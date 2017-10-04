Каррера рассказал о своём отношении к возможному введению системы видеоповторов

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«Поддержал бы я идею с введением системы видеоповторов в РФПЛ? Тут я согласен с главным тренером “Ювентуса” Массимилиано Аллегри. Арбитры должны использовать эту систему только в определённых ситуациях. Например, при назначении пенальти или определении гола в ситуациях, когда нужно проверить, пересёк ли мяч линию ворот. Тогда эта система была бы полезной и для российских, и для итальянских судей», — сказал Каррера.